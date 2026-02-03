Θεσσαλονίκη: Αγέλη σκύλων προκαλεί τρόμο σε κατοίκους, γονείς και εκπαιδευτικούς δίπλα σε δημοτικό σχολείο

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην περιοχή της Κάτω Τούμπας, καθώς αγέλη αδέσποτων σκύλων κυκλοφορεί εδώ και μήνες δίπλα σε δημοτικό σχολείο, προκαλώντας φόβο σε κατοίκους, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, πρόκειται για περίπου 15 σκυλιά, τα οποία τις πρωινές ώρες εντοπίζονται κοντά στο σχολικό συγκρότημα, ενώ το βράδυ κινούνται σε δρόμους ολόκληρης της περιοχής. Όπως αναφέρουν, τα ζώα έχουν βρει καταφύγιο στον χώρο του «Κήπου του Καλού», με τον Δήμο Θεσσαλονίκης να έχει δεχτεί επανειλημμένα τηλεφωνήματα, χωρίς ωστόσο –όπως υποστηρίζουν– να έχει υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση.

Για το θέμα τοποθετήθηκε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, Βασίλης Διαμαντάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Μέρα με Χρώμα». Όπως τόνισε, «ο νόμος, που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα, δεν μας επιτρέπει να μαζέψουμε όλα τα σκυλιά που κυκλοφορούν αδέσποτα και να τα εγκλείσουμε κάπου, και ούτε αυτό είναι δυνατόν».

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να προχωρούν σε πιο συγκεκριμένες καταγγελίες, συνοδευόμενες από φωτογραφικό υλικό, προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου να γνωρίζουν για ποια ζώα πρόκειται. Όπως επισήμανε, το νομικό πλαίσιο είναι σαφές και δεσμευτικό ως προς τις ενέργειες που μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Από την πλευρά της σχολικής κοινότητας, η δασκάλα του 106ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, Στέλλα Ρωσίδου, ανέφερε ότι το σχολείο έχει ήδη προβεί σε ενέργειες, ενημερώνοντας το αρμόδιο τμήμα του Δήμου. «Αυτό που θέλουμε είναι να προστατέψουμε τους μαθητές μας και να προστατευθούν και οι κάτοικοι της περιοχής και οι δάσκαλοι», σημείωσε χαρακτηριστικά.