ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: 68χρονη χάρισε ζωή – Δωρεά οργάνων στο Παπανικολάου

THESTIVAL TEAM

Χάρη στη δωρεά οργάνων από 68χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλευόταν στη Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», το δώρο της ζωής απέκτησε ουσιαστικό νόημα για συνανθρώπους μας από σήμερα.

Το χειρουργείο για τη διαδικασία λήψης νεφρών, ήπατος και κερατοειδών ολοκληρώθηκε με επιτυχία τα ξημερώματα Δευτέρας προς Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 01:00. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα σε μεταμοσχευτικά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Ρώμης στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Οι μεταμοσχευτικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις εξειδικευμένες ομάδες της Μονάδας Μεταμόσχευσης του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», της Κλινικής Μεταμοσχεύσεων Ρώμης (Ιταλία), όπου και μεταφέρθηκαν τα μοσχεύματα και της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ. Οι κερατοειδείς ιστοί μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Μοσχευμάτων του ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ.

Η Διοίκηση του ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου» εκφράζει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια της δότριας για την ύψιστη πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Παθολογοανατομικού, Αιματολογικού Εργαστηρίου- Αιμοδοσίας, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας.

“Η δωρεά οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης και ελπίδας. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην προώθηση και υποστήριξη αυτής της ανώτατης πράξης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο Παπανικολάου.

Θεσσαλονίκη Νοσοκομείο Παπανικολάου

