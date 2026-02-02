Θεσσαλονίκη: 24ωρη απεργία την Τετάρτη από τους ιδιοκτήτες ταξί και μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν την προσεχή 4 Φεβρουαρίου οι ιδιοκτήτες ταξί στη Θεσσαλονίκη, ενώ εκείνη τη μέρα θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους της πόλης με κατάληξη το ΥΜΑΘ.

Τα κυριότερα αιτήματά τους σύμφωνα με το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης είναι:

– Παράταση υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης μετά το 2026.

– Δωρεάν στο Ρ5 της προμίσθωσης του αεροδρομίου.

– Μόνιμη διέλευση των ταξί από τις λεωφορειολωρίδες.

– Επαναφορά πιστοποιητικού μητρώου γενικής χρήσης για την έκδοση – ανανέωση της Ειδικής Άδειας.

– Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.

Όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του το Σωματείο, στις 11:00 το πρωί της θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με τα ταξί στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ στην οδό Αντώνη Τρίτση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς στο ΥΜΑΘ.