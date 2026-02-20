Θεσσαλονίκη: 24ωρη απεργία στο νομό κήρυξε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο για τις 28 Φεβρουαρίου

Για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης απεργίας, στο νομό Θεσσαλονίκης, ανήμερα της θλιβερής επετείου από την τραγωδία των Τεμπών, καθώς συμπληρώνονται τρία χρόνια από τότε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης αποφάσισε ομόφωνα, κατόπιν συνεδρίασης της Ολομέλειας, την κήρυξη 24ωρης απεργίας στο νομό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, ανήμερα της θλιβερής επετείου συμπλήρωσης τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 57 συνάνθρωποί μας. Το ΕΚΘ συμμετέχει στη συγκέντρωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών ανήμερα της μαύρης επετείου στις 12:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Τρία χρόνια μετά, η ελληνική κοινωνία ζητά απαντήσεις για τα αίτια που οδήγησαν στην χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην ιστορία της χώρας. Τρία χρόνια μετά οι οικογένειες των θυμάτων και μαζί τους όλοι εμείς απαιτούμε διαλεύκανση της υπόθεσης και απονομή Δικαιοσύνης.

Στεκόμαστε στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα τους για απόδοση ευθυνών. Να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, για τον άδικο χαμό των 57 συνανθρώπων μας.

Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι της Θεσσαλονίκης, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι φοιτητές, οι νέοι της πόλης συμμετέχουμε μαζικά στη συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου και καλούμε τους συναδέλφους μας σε όλη τη χώρα να δώσουν μαζικό παρών στις συγκεντρώσεις που διοργανώνονται σε όλη τη χώρα.

Οι κινητοποιήσεις για την τραγωδία των Τεμπών σε Ελλάδα και εξωτερικό είναι οι μαζικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων και αποδεικνύουν περίτρανα πως αποτελεί παλλαϊκό αίτημα να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι της τραγωδίας και να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη.

Απεργούμε, απαιτούμε, διεκδικούμε:

• Να λειτουργήσει επιτέλους το κράτος δικαίου,

• Να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη,

• Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι,

• Ασφαλείς μεταφορές, ώστε να μην θρηνήσουμε θύματα στο μέλλον».

Για τις 28 Φεβρουαρίου 2026 ορίστηκε συγκέντρωση στις 12:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου.