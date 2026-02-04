MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Χωρίς ταξί σήμερα λόγω 24ωρης απεργίας των ιδιοκτητών, μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας

|
THESTIVAL TEAM

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου οι ιδιοκτήτες ταξί στη Θεσσαλονίκη, ενώ εκείνη τη μέρα θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους της πόλης με κατάληξη το ΥΜΑΘ.

Τα κυριότερα αιτήματά τους σύμφωνα με το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης είναι:

– Παράταση υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης μετά το 2026.

– Δωρεάν στο Ρ5 της προμίσθωσης του αεροδρομίου.

– Μόνιμη διέλευση των ταξί από τις λεωφορειολωρίδες.

– Επαναφορά πιστοποιητικού μητρώου γενικής χρήσης για την έκδοση – ανανέωση της Ειδικής Άδειας.

– Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.

Όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του το Σωματείο, σήμερα στις 11:00 το πρωί της θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με τα ταξί στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ στην οδό Αντώνη Τρίτση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς στο ΥΜΑΘ.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

