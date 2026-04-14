“Θέλω να τον ξαναδώ”: Ραγίζει καρδιές η αδερφή του 15χρονου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στους Παξούς

Τραγωδία στους Παξούς με έναν 15χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή σε τροχαίο και τον 17χρονο φίλο του να δίνει μάχη στη ΜΕΘ για να κρατηθεί στη ζωή. Ο ανήλικος που επέβαινε σε δίκυκλο συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονη στην επαρχιακή οδό Γαίου – Λάκκας Παξών.

«Θέλω να ξαναδώ τον ίδιο (τον αδερφό μου) για να του πω ό,τι δεν του έχω πει. Ξέρω ότι δεν φορούσε κράνος και ότι ήταν με έναν συνοδηγό» είπε η αδερφή του 15χρονου στο MEGA. Από την πλευρά του ο θείος ανέφερε πως «είχανε βγει βόλτα και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, ήτανε πάνω στη στροφή και ερχότανε άλλο αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα και έπεσε επάνω στο αυτοκίνητο».

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας όπου και κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στα Γιάννενα. «Το παιδί αυτό (ο 15χρονος) πρέπει να είχε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική και αυχενική κάκωση για αυτό και κατέληξε στο Κέντρο Υγείας, μετά από μισή ώρα το φέρανε», είπε ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών, Μιχάλης Κάντας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, ο 15χρονος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο 17χρονος φίλος του, δεν φορούσαν κράνος. 

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Κάντας είχε δηλώσει πως ο 17χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα. «Το άλλο παιδάκι είχε πέσει πιο πέρα ανάσκελα. Πόναγε, αυτό μπορέσαμε και το σώσαμε», ανέφερε.


Συνελήφθη η 24χρονη

Μετά το τροχαίο δυστύχημα η 24χρονη συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Έρευνα για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παξών.

