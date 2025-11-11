MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θάνατος φοιτήτριας στην Αλεξανδρούπολη: Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατο της μόλις 18 ετών φοιτήτριας Μοριακής Βιολογίας με καταγωγή από την Λάρισα, που βρέθηκε νεκρή χθες το μεσημέρι της Δευτέρας στο διαμέρισμα που νοίκιαζε στην Αλεξανδρούπολη.

Η οικογένεια, το συγγενικό της περιβάλλον και οι φίλοι της έχουν βυθιστεί στο πένθος μετά το τραγικό νέο. Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το νεαρό κορίτσι έχασε τη ζωή της από παθολογικά αίτια, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και λάμβανε βαριά θεραπευτική αγωγή.

Ωστόσο, “φως” στα αίτια του θανάτου της θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα γίνει από τον Καθηγητή Ιατροδικαστικής Παύλο Παυλίδη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Σε ό,τι αφορά στο πως εκτυλίχθηκε η τραγωδία, την φοιτήτρια αναζητούσε από προχθές, το πρωί της Κυριακής, η μητέρα της ανησυχώντας πολύ. Παρά τις επίμονες προσπάθειες επικοινωνίας, το κινητό της 18χρονης παρέμενε κλειστό. Η οικογένεια της άτυχης νεαρής κοπέλας, ενημέρωσε τις Αρχές και λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί άνοιξαν την πόρτα του διαμερίσματος, όπου εντόπισαν τη φοιτήτρια χωρίς τις αισθήσεις της. Δυστυχώς ήταν ήδη νεκρή…

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να τελεστεί η κηδεία της 18χρονης στη Λάρισα, όπου διαμένει η οικογένειά της.

Αλεξανδρούπολη Λάρισα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

