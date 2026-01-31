Θα καταθέσει ο οδηγός ταξί που μετέφερε τη Λόρα στο αεροδρόμιο, το αναπάντητο αίτημα της ΕΛΑΣ στην αεροπορική

Στο συμπέρασμα πως η 16χρονη Λόρα που αγνοείται ταξίδεψε στη Γερμανία κλίνουν τα στελέχη της ΕΛΑΣ που ασχολούνται με την υπόθεση. Και αυτό γιατί, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, η ανήλικη είχε επισκεφθεί πρακτορείο και είχε βγάλει εισιτήριο για την Φρανκφούρτη. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η αεροπορική εταιρεία που εξέδωσε το εισιτήριο δεν απάντησε στην ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως όταν η 16χρονη έφθασε στην Αθήνα πήγε σε ένα πρακτορείο και έβγαλε ένα εισιτήριο με προορισμό τη Φρανκφούρτη για την ίδια ημέρα το απόγευμα. Στη συνέχεια η 16χρονη επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό το αεροδρόμιο. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει τον οδηγό ταξί που τη μετέφερε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αναμένεται να κληθεί για κατάθεση.

Ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου μίλησε στον ΑΝΤ1 και είπε πως η έφηβη «ζήτησε ένα εισιτήριο για να πάει την ίδια μέρα. Απόγευμα γύρω στις 17:00 έφευγε το αεροπλάνο» ενώ «πλήρωσε με μετρητά.

Δεν απάντησε η αεροπορική

«Από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πατρών είχε πραγματοποιηθεί τρεις φορές αλληλογραφία με αεροπορικές εταιρείες οι οποίες εξυπηρετούν πολίτες για ταξίδι στη Γερμανία. Παρόλο που η αεροπορική που χρησιμοποιήθηκε από την ανήλικη δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛΑΣ, οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν τις γερμανικές σε περίπτωση που βρεθεί το παιδί στη Γερμανία να επικοινωνήσουν μαζί μας», είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου στον ΑΝΤ1.

«Είχε ήδη προσγειωθεί»

Νωρίτερα, η κυρία Δημογλίδου είπε πως «όταν έφτασαν οι γονείς της γύρω στις οκτώ το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσουν την εξαφάνιση, το παιδί είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία».



Η κυρία Δημογλίδου ανέφερε πάντως ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να μην έχει ταξιδέψει τελικά η 16χρονη στο εξωτερικό. Όπως τόνισε «δυστυχώς, παρόλο που έχουν γίνει τρεις φορές (12, 16 και 18/01) διαφορετικά έγγραφα προς όλες τις εταιρείες με τις οποίες μπορεί κάποιος να ταξιδέψει αεροπορικώς προς τη Γερμανία, υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία, από την οποία γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το εν λόγω εισιτήριο που δεν απάντησε ποτέ στην Ελληνική Αστυνομία, παρόλο που στην τρίτη υπόμνηση αναφερόταν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή αυτού του παιδιού».



Πρόσθεσε δε ότι «παρόλο που εμείς δεν είχαμε κανένα επίσημο στοιχείο για το αν το παιδί έχει ταξιδέψει από τα πρώτα δύο εικοσιτετράωρα, οι αστυνομικοί μέσω Europol επικοινώνησαν με τις Αρχές της Γερμανίας, καθώς υπήρχε κάποιο συγγενικό πρόσωπο εκεί. Οι γερμανικές Αρχές απάντησαν ότι η Λόρα δεν βρισκόταν με τον αδερφό της. Γνώριζαν όμως ότι η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά αυτό το παιδί στην Γερμανία και ενημερώθηκαν ότι σε περίπτωση που βρεθεί σε οποιοδήποτε σημείο της Γερμανίας πρέπει να ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία».



Όπως τόνισε η Κ. Δημογλίδου, «το παιδί αποχωρεί από την Ομόνοια από το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πρακτορείο, εισέρχεται σε λεωφορείο το οποίο οδηγεί τους ταξιδιώτες στον διεθνή αερολιμένα και φαίνεται ότι από εκεί όντως έχει ταξιδέψει, χωρίς, ξαναλέω να το έχουν επιβεβαιώσει, ούτε η αεροπορική εταιρία, ούτε οι γερμανικές Αρχές. Θεωρούμε ότι έχει φτάσει με κάποιο τρόπο στην Γερμανία, γι’ αυτό ακριβώς και έχουν χαθεί εντελώς τα ίχνη της από τη χώρα μας, ότι έχει βρεθεί συγγενής της, χωρίς βέβαια να μπορεί να μας δοθεί κάποια πληροφορία από τις γερμανικές Αρχές. Μάλιστα έχουμε επικοινωνήσει και με άλλες χώρες στις οποίες υπήρχαν συγγενείς, με τους οποίους δεν φαίνεται βέβαια να έχει επικοινωνία το παιδί».



«Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά»

Υπενθυμίζεται πως η μητέρα της Λόρας είχε μιλήσει την περασμένη εβδομάδα και είχε ζητήσει από την κόρη της να δώσει ένα σημάδι ότι είναι καλά: «Αγωνιούμε για τη Λόρα μας κάθε λεπτό. Το μόνο που ζητάμε είναι ένα σημάδι ότι είναι καλά, ότι είναι ζωντανή».

«Όλα όσα ακούγονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν της έκανα ποτέ έλεγχο. Δεν υπήρχε βία. Θέλουμε μόνο να ξέρουμε ότι είναι καλά», συμπλήρωσε και έστειλε μήνυμα στην κόρη της: «Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Ό,τι κι αν έχει συμβεί, μπορούμε να το λύσουμε μαζί. Δώσε μας ένα σημάδι… μόνο αυτό».



Η εξαφάνιση

Η εξαφάνιση της Λόρας δηλώθηκε στις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της οικογένειάς της στο Ρίο χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Από τις πρώτες ώρες κυκλοφόρησε βίντεο από συνάντησή της στην Πάτρα με μεσήλικα άνδρα, προκαλώντας ανησυχία και σενάρια αρπαγής. Όπως προέκυψε στη συνέχεια, ο 58χρονος άνδρας είχε συναντηθεί μαζί της προκειμένου να αγοράσει το κινητό της τηλέφωνο έναντι περίπου 200 ευρώ, μετά από αγγελία. Παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και κατέθεσε: «Συναντήθηκα με τη 16χρονη προκειμένου να αγοράσω ένα μεταχειρισμένο κινητό τηλέφωνο. Το κινητό προοριζόταν για την κόρη μου, την οποία είχα μαζί μου. Δεν γνώριζα προσωπικά τη νεαρή. Ήρθε μόνη της, μου έδειξε τη συσκευή και αποχώρησα».



Καθώς οι ημέρες περνούσαν, οι Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η φυγή της δεν ήταν παρορμητική. Η 16χρονη κάλεσε ραδιοταξί και μετακινήθηκε μόνη της από το Ρίο προς την Αθήνα, πληρώνοντας 320 ευρώ. Ο οδηγός ταξί κατέθεσε ότι η κοπέλα ήταν σιωπηλή στη διαδρομή, έβγαζε τα καλλυντικά της και βαφόταν, ενώ όταν έφτασαν στην περιοχή του Ζωγράφου του ζήτησε να την αφήσει ένα με δύο λεπτά μακριά από το σημείο που είχε υποδείξει.



Στην περιοχή του Ζωγράφου καταγράφηκε η τελευταία επιβεβαιωμένη παρουσία της. Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, η Λόρα απεικονίζεται να περπατά μόνη της, φορώντας μπουφάν με κουκούλα και κοιτώντας το κινητό της. Κάμερες την κατέγραψαν να ζητά WiFi σε καφέ, να προσπαθεί να πουλήσει κοσμήματα σε χρυσοχοείο και να ψωνίζει σε μίνι μάρκετ κοντά στο νοσοκομείο Παίδων. Σε μικρή απόσταση βρέθηκε και η σχολική της τσάντα.