Τέμπη: Συγκινούν οι γονείς της Εριέττας Μόλχο – “Μέσα από τον χαμό της, παρέχουν έργο για το δημόσιο συμφέρον”, είπε ο δικηγόρος της οικογένειας

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσαν σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, μέσω του συνηγόρου τους, Αντώνη Κουδρόγλου, οι γονείς της Εριέττας Μόλχο, της κοπέλας που είναι η μόνη που δεν βρέθηκε ούτε τρίχα της, ούτε dna της, πόσο μάλλον κάποιο οστό της, στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Οι γονείς της Εριέττας δεν είχαν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην προδικασία.

Παράλληλα, ο κ. Κουρδόγλου γνωστοποίησε στο δικαστήριο ότι οι γονείς της αδικοχαμένης Εριέττας Μόλχο που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, προχώρησαν σε τρεις κινήσεις για να τιμήσουν την μνήμη της. Συγκεκριμένα, προχώρησαν στην χορήγηση υποτροφίας για το σχολείο που πήγαινε, στην ίδρυση έδρας στο Πανεπιστήμιο που φοιτούσε ενώ σκοπεύουν να προχωρήσουν στην ίδρυση Ιδρύματος «ΕΡΙΕΤΤΑ ΜΟΛΧΟ» για την φιλοξενία συγγενών καρκινοπαθών ασθενών.

Η δήλωση του δικηγόρου της οικογένειας

Συγκεκριμένα, ο Αντώνης Κουδρόγλου, ανέφερε: «Δηλώθηκε η παράσταση προς υποστήριξης της κατηγορίας από τους γονείς της αδικοχαμένης Εριέττας Μόλχο, της απολύτως εξαϋλωθείσης Εριέττας Μόλχο, οι οποίοι δεν είχαν κάνει την αντίστοιχη δήλωση στην προδικασία. Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία με τις νομιμοποιήσεις. Αυτό το οποίο είπα και στην έδρα, είπα και στο δικαστήριο και ίσως περιττώς, αλλά όφειλα να το πω για το πώς δρουν οι γονείς της Εριέττας είναι ότι έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στη μνήμη της, παροχής έργου προς το δημόσιο συμφέρον. Και το αναφέρω εν τάχει.

Έχει δημιουργηθεί υποτροφία για το σχολείο στο οποίο φοιτούσε η Εριέττα. Έχει γίνει προσπάθεια και ολοκληρώνεται και η δημιουργία έδρας στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης Τεχνητής Νοημοσύνης στο όνομα της Εριέττας και θα ιδρυθεί ένα ίδρυμα κοινωφελούς περιεχομένου στο όνομα της Εριέττας, όπου η πρώτη δραστηριότητα θα είναι σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης για τη φιλοξενία, τη σίτιση, όπως θέλετε πείτε το, συγγενών ασθενών, οι οποίοι νοσηλεύονται με την επάρατο νόσο σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Είναι νομίζω και οι τρεις ενέργειες αξιοθαύμαστες και είναι πράγματι πολύ συγκινητική η προσπάθεια των γονέων αυτών, οι οποίοι προσπαθούν μέσα από τον χαμό της μοναχοκόρης τους να ανταποκριθούν σε αυτό που ονομάζεται έτσι οικογενειακό καθήκον».