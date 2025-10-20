Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων έγραψαν ξανά τα ονόματα μπροστά από τη Βουλή – Δείτε βίντεο

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από τη Βουλή για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

H αποψινή συγκέντρωση κορυφώθηκε με μια δράση, με συγγενείς των θυμάτων να γράφουν ξανά τα ονόματα, με κόκκινη μπογιά, μπροστά από τη Βουλή μεταξύ των οποίων και ο Πάνος Ρούτσι

Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν από τον κόσμο να παραμείνει στο σημείο υπό τον φόβο μιας αστυνομικής επέμβασης. Παρά ταύτα, οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν σε απόσταση.