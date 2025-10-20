MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων έγραψαν ξανά τα ονόματα μπροστά από τη Βουλή – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από τη Βουλή για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

H αποψινή συγκέντρωση κορυφώθηκε με μια δράση, με συγγενείς των θυμάτων να γράφουν ξανά τα ονόματα, με κόκκινη μπογιά, μπροστά από τη Βουλή μεταξύ των οποίων και ο Πάνος Ρούτσι

Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν από τον κόσμο να παραμείνει στο σημείο υπό τον φόβο μιας αστυνομικής επέμβασης. Παρά ταύτα, οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν σε απόσταση.

Πάνος Ρούτσι Συγγενείς Σύνταγμα Τέμπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Γάζα: Η Χαμάς λέει πως θα παραδώσει μια ακόμη σορό ομήρου στις 8 το βράδυ

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Μεξικό: Στους 76 οι νεκροί, 27 άτομα αγνοούνται

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν χασίς και αεροβόλα όπλα σε αποθήκη σε χωράφι – Δύο συλλήψεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ιδιωτικό ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ στο κέντρο – Δείτε βίντεο και φωτο

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Το μέλλον της καρδιολογίας στη Θεσσαλονίκη: Έρχεται το 15ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ηλεκτροφυσιολογίας IICE

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Η Σαουδική Αραβία εκτέλεσε έναν άνδρα για τρομοκρατία – Τις 300 έφτασαν από την αρχή του χρόνου