Τέμπη: Προς ενοποίηση η κύρια δικαστική αίθουσα με το φουαγέ – Προστίθενται θέσεις

Σε ενοποίηση του χώρου του φουαγέ και της κυρίας δικαστικής αίθουσας, με το γκρέμισμα των ενδιάμεσων τοίχων, προχωρούν οι δικαστικές αρχές ως απάντηση στο πρόβλημα με τη χωρητικότητα της αίθουσας που προέκυψε κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη την προηγούμενη Δευτέρα.

Πλέον, ο χώρος της κύριας αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εμβαδού 283,75 τ.μ., ενοποιείται με τον χώρο του φουαγέ, εμβαδού 82,58 τ.μ., και έτσι αναμένεται να διαμορφωθεί μια ενιαία αίθουσα συνολικού εμβαδού 366,33 τ.μ., όπου θα προστεθούν και επιπλέον καθίσματα. Να σημειωθεί πως αρχικά το φουαγέ, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 253/2025 πράξη της Διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας, είχε χαρακτηριστεί ως επιπρόσθετη αίθουσα συνεδριάσεως (ακροατήριο) με θέσεις ακροατηρίου και οθόνες για την παρακολούθηση της δίκης. Αντίστοιχος χώρος με θέσεις ακροατηρίου και οθόνες υπάρχει και στην είσοδο του Συνεδριακού Κέντρου στο ισόγειο, εμβαδού 109,57 τ.μ.

Οι αλλαγές γίνονται ενόψει της συνεδρίασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων την Τετάρτη, όπου εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας της νομιμοποίησης καθώς την προηγούμενη Δευτέρα η πρόεδρος της έδρας κατάφερε να εκφωνήσει μόλις το όνομα του πέμπτου κατηγορουμένου πριν από τη διακοπή λόγω των έντονων αντιδράσεων συγγενών θυμάτων και δικηγόρων για την αίθουσα. Την Τετάρτη αναμένεται επίσης να είναι πιο ενεργή και η παρουσία της αστυνομίας. Θα γίνεται έλεγχος όλων όσοι εισέρχονται στο Συνεδριακό Κέντρο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα βρουν τη θέση τους αρχικά οι δικηγόροι και στη συνέχεια οι συγγενείς των θυμάτων.

Θυμίζουμε πως κατηγορούμενοι για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη είναι 36 άτομα, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ της Hellenic Train και του υπουργείου Μεταφορών, με τους 33 εξ αυτών να διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Να σημειωθεί πως ένας εκ των 36 κατηγορουμένων, ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ της περιόδου 2020-2023, κατηγορείται και στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, που εκδικάζεται από τον περασμένο Οκτώβριο στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας. Η συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί την Πέμπτη 2 Απριλίου και ενώ είχε διακοπεί δύο φορές μέσα στον Μάρτιο λόγω κωλύματος της προέδρου της έδρας.

