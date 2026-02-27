Ταξιδιωτική οδηγία στους Έλληνες από ΥΠΕΞ: Αποφύγετε επισκέψεις σε Ισραήλ Ιράν και παλαιστινιακά εδάφη
THESTIVAL TEAM
Ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών προς τους Έλληνες ταξιδιώτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
“Το υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν” αναφέρει η οδηγία από το Υπ. Εξωτερικών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Η Λόρα επικοινώνησε με τις αρχές “αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της”, λέει Γερμανός εκπρόσωπος της Αστυνομίας – Τι λέει ο πατέρας της
- Ημαθία: Μπούκαρε σε μονοκατοικία, απείλησε τον ιδιοκτήτη με μαχαίρι για να του δώσει χρήματα αλλά έφυγε με άδεια χέρια
- Χίος: Ταυτοποιήθηκαν και ασκήθηκαν διώξεις σε διακινητές μεταναστών για την πολύνεκρη τραγωδία