ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταξιδιωτική οδηγία στους Έλληνες από ΥΠΕΞ: Αποφύγετε επισκέψεις σε Ισραήλ Ιράν και παλαιστινιακά εδάφη

|
THESTIVAL TEAM

Ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών προς τους Έλληνες ταξιδιώτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

“Το υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν” αναφέρει η οδηγία από το Υπ. Εξωτερικών.

Υπουργείο Εξωτερικών

