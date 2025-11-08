MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταλαιπωρία για επιβάτες τρένου από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη – Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ταλαιπωρία για 230 επιβάτες τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία IC 56 ακινητοποιήθηκε στις 19:05 στον σταθμό Σφενδάλης, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train:

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία IC 56 που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, με 230 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε στις 19:05 στον σταθμό Σφενδάλης, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις μηχανές της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 119 λεπτών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας βρισκόταν κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του δρομολογίου, ενώ προσφέρθηκαν νερά και σνακ.

Απόψε, το τηλεφωνικό κέντρο της Hellenic Train (14511) θα παραμείνει διαθέσιμο για δύο επιπλέον ώρες, έως τις 23:00, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας.

Παράλληλα, στελέχη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών θα βρίσκονται στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, για να υποδεχθούν τους επιβάτες κατά την άφιξή τους και να τους ενημερώσουν αναλυτικά σχετικά με τις προβλεπόμενες διαδικασίες αποζημίωσης.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργασία του”.

Hellenic Train Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11 ώρες πριν

Επίδομα θέρμανσης: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα – Οι ημερομηνίες πληρωμής και οι δικαιούχοι

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Ελένη Κρίτα: Έλεγα τότε ότι δεν μπορεί να είναι αυτή η ζωή μου, ένιωθα ότι είναι εφιάλτης

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ο Πούτιν αναβάθμισε τον υφυπουργό Άμυνας Αντρέι Μπουλίγκα τοποθετώντας τον στο Συμβούλιο Ασφάλειας της Ρωσίας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Μαγικός Αντετοκούνμπο: Οδήγησε τους Μπακς στη νίκη επί των Μπουλς με 41 πόντους

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Η Ανθρώπινη Φωνή” του Ζαν Κοκτώ στο Θέατρο Σοφούλη για σήμερα και αύριο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Δολοφονία στην Φολέγανδρο: “Ο δολοφόνος προσπαθούσε 30 ώρες να κρύψει τα ίχνη του”, λέει η μητέρα της Γαρυφαλλιάς