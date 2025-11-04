MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταλαιπωρία για 150 επιβάτες τρένου που έφυγε από Θεσσαλονίκη για Αθήνα – Ακινητοποιήθηκε δύο φορές λόγω βλάβης, πάνω από δύο ώρες η καθυστέρηση

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Μεγάλη ταλαιπωρία βίωσαν 150 επιβάτες τρένου το οποίο αναχώρησε σήμερα το πρωί από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα. Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε δύο φορές λόγω βλάβης ενώ τελικά το ταξίδι συνεχίστηκε με περισσότερο από δύο ώρες καθυστέρηση.

Μάλιστα από την ακινητοποίηση επηρεάστηκαν και τα δρομολόγια άλλων δύο τρένων που καθυστέρησαν για 69 και 45 λεπτά.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, η αμαξοστοιχία από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα συνέχισε το δρομολόγιό της με άλλη μηχανή.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία IC 51 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), με 150 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε αρχικά στον σταθμό της Κατερίνης, λόγω τεχνικής βλάβης, η οποία αντιμετωπίστηκε προσωρινά από το προσωπικό της Hellenic Train, επιτρέποντας την επανεκκίνησή της με καθυστέρηση.

Ωστόσο, στη συνέχεια της διαδρομής, η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε εκ νέου στις 8:10 στον σταθμό της Λεπτοκαρυάς.

Άμεσα αναχώρησε από την Λάρισα εφεδρική μηχανή, προκειμένου να αντικαταστήσει την μηχανή της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας.

Με παρέμβαση του Διαχειριστή Υποδομής εστάλη προσωπικό ελιγμών στους Σταθμούς Λεπτοκαρυάς και Νέων Πόρων, προκειμένου να προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ομαλοποίηση της κυκλοφορίας. 

Η αμαξοστοιχία IC51 αναχώρησε από την Λεπτοκαρυά με 143 λεπτά καθυστέρησης, ενώ 8 επιβάτες  επέλεξαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους με λεωφορείο που είχε ήδη δρομολογήσει η Hellenic Train για την εξυπηρέτησή τους. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας βρισκόταν κοντά στους επιβάτες, πραγματοποιώντας συνεχείς ενημερώσεις για την εξέλιξη του δρομολογίου, ενώ προσφέρθηκαν νερά και σνακ. 

Λόγω της ακινητοποίησης της αμαξοστοιχίας IC51 σε μονής γραμμής κυκλοφορίας στο τμήμα Λιτόχωρο – Νέοι Πόροι, όπου εκτελούνται εργασίες αναβάθμισης της υποδομής, επηρεάστηκαν τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) και 1593 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα). Συγκεκριμένα, η αμαξοστοιχία 1592 παρέμεινε στους Νέους Πόρους για 69 λεπτά, ενώ η 1593 στο Λιτόχωρο για 45  λεπτά.

Θεσσαλονίκη

