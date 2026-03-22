“Τα Στενά Παπούτσια” της Ζωρζ Σαρή στη Θεσσαλονίκη και στο Θέατρο Κολοσσαίον

Η Αθανασία Καλογιάννη σκηνοθετεί την παιδική μουσικοθεατρική παράσταση Τα Στενά Παπούτσια της Ζωρζ Σαρή, η οποία ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη στη σκηνή του Κινηματοθεάτρου Κολοσσαίον για δύο παραστάσεις σήμερα Κυριακή στις 11:30 και στις 15:00.

Μουσική και τραγούδια από τον Σπύρο Λάμπρου και τον κύκλο “Μικρά Παιδιά – Μεγάλα Όνειρα” της Παιδικής Χορωδίας Σπύρου Λάμπρου.

Το Kids Theater παρουσιάζει το εμβληματικό έργο της Ζωρζ Σαρή Τα Στενά Παπούτσια, σε σκηνοθεσία Αθανασίας Καλογιάννη στο Κινηματοθέατρο Κολοσσαίον στη Θεσσαλονίκη.

Για πρώτη φορά το αγαπημένο βιβλίο μεταφέρεται στη σκηνή, ζωντανεύοντας με θεατρική δύναμη τις αγωνίες, τις χαρές και τα μπερδέματα των παιδιών όταν αφήνουν πίσω την παιδική ηλικία και κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς την εφηβεία.

Η Ζωρζ Σαρή είναι μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες συγγραφείς παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, με έργα που σημάδεψαν γενιές. Έγραψε ιστορίες που μιλούν με αλήθεια για τη δικαιοσύνη, τη φιλία και τα συναισθήματα.

Τα Στενά Παπούτσια φωτίζουν τις στιγμές που γεννιούνται πρωτόγνωρα συναισθήματα, η φιλία δοκιμάζεται και το μεγάλωμα φαντάζει συναρπαστικό αλλά και δύσκολο.

Με σύγχρονη θεατρική γραφή, μουσική, δράση και σκηνικά που κεντρίζουν τη φαντασία, η σκηνοθεσία της Αθανασίας Καλογιάννη δίνει πνοή σε ένα από τα πιο αγαπημένα διαχρονικά έργα της ελληνικής λογοτεχνίας για παιδιά και εφήβους.

