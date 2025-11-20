Εκδήλωση στο ΑΠΘ για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

«Τα Πρόσωπα της Έμφυλης Βίας» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που διοργανώνουν η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και το Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών iasis|Hypatia, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου), την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 και ώρες 17.30 έως τις 20.00, στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης, στον 10ο όροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής.

Σύμφωνα με τις διοργανώτριες και τους διοργανωτές, η εκδήλωση αναδεικνύει τις πολλαπλές όψεις της έμφυλης βίας μέσα από επιστημονικές, κοινωνικές και βιωματικές προσεγγίσεις, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών, νομικών και νέων ερευνητών/τριών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρουσιαστούν, μεταξύ άλλων, η μεταβίβαση της έμφυλης βίας στις επόμενες γενιές, τα δεδομένα των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα σύμφωνα με τη φεμινιστική οπτική, καθώς και οι έμφυλες διαστάσεις της εκδικητικής πορνογραφίας. Στόχος της εκδήλωσης είναι να δημιουργηθεί ένας κοινός χώρος διαλόγου και προβληματισμού για τις μορφές, τις αιτίες και τις επιπτώσεις της έμφυλης βίας, αλλά και για τις δυνατότητες πρόληψης, υποστήριξης και ενδυνάμωσης κάθε γυναίκας.

Το πρόγραμμα και η αφίσα της εκδήλωσης διατίθενται από τον σύνδεσμο: https://isotita.auth.gr/2025/11/10/ta-prosopa-tis-emfylis-vias/