MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύζυγος Φώφης Γεννηματά: Ο Τσίπρας είναι καθ’ έξιν ψεύτης, oυδέποτε έκανε νύξη για συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την έντονη αντίδραση του συζύγου της Φώφης Γεννηματά προκάλεσαν όσα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην «Ιθάκη» για τον διάλογο που είχε με την Φώφη Γεννηματά το βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν εκείνη του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί.

Όπως αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του, της είπε ότι επιθυμούσε να συγκροτήσει μια κυβέρνηση ευρύτερης αποδοχής και ήθελε να συζητήσει μαζί της τη δυνατότητα συμμετοχής της. Όπως σημειώνει ο κ. Τσίπρας, η Φώφη Γεννηματά το αρνήθηκε επειδή δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ.

Ο σύζυγος της αείμνησης Φώφης Γεννηματά, Ανδρέας Τσούνης, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Το’ χουμε» στον ΣΚΑΪ, διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έγινε οποιαδήποτε νύξη από τον Αλέξη Τσίπρα για τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση ευρείας αποδοχής.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι καθ’ έξιν ψεύτης. Νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό και κατανοητό από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας» τόνισε ο κ. Τσούνης και πρόσθεσε: «Αυτό το ενδεχόμενο το είχαμε συζητήσει πριν τις εκλογές με τη Φώφη και είχαμε εκτιμήσει ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτή η πρόταση γιατί ο Αλέξης Τσίπρας φοβάται το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό που φοβόταν ήταν ότι θα απορροφούνταν ο ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ και όχι το αντίστροφο.

«Η Φώφη ήταν ενωτική και πολυσυλλεκτική. Και ο Τσίπρας αυτό το φοβόταν. Και αυτή η εκτίμησή της βγήκε αληθινή όταν έγινε το εθιμοτυπικό τηλεφώνημα» είπε καταλήγοντας ο κ. Τσούνης.

Δείτε βίντεο

Ανδρέας Τσούνης Φώφη Γεννηματά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 46 λεπτά πριν

NYP: Η Ρωσία έτοιμη να απορρίψει το νέο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός – Ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για να παραμείνει στο τραπέζι ο Τραμπ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Σαλαμίνα: “Είσαι η δύναμή μου” έγραφε για τη 46χρονη, χωρίς να ξέρει ότι είχε σκοτώσει τη μητέρα του για τον τζόγο

MARKET 5 ώρες πριν

Το ανανεωμένο ΑΒ “Μακεδονία” σας περιμένει για μια αναβαθμισμένη αγοραστική εμπειρία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ρέθυμνο – Αποκαλύφθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο – Δείτε φωτογραφίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα ύψους 4.000 ευρώ για παρεμπόριο σε λαϊκές αγορές – Κατασχέθηκαν 334 προϊόντα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες επισκευής φαναριών στον κόμβο Θ. Σοφούλη- 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο Καλαμαριάς