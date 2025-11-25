Σύζυγος Φώφης Γεννηματά: Ο Τσίπρας είναι καθ’ έξιν ψεύτης, oυδέποτε έκανε νύξη για συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση

Την έντονη αντίδραση του συζύγου της Φώφης Γεννηματά προκάλεσαν όσα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην «Ιθάκη» για τον διάλογο που είχε με την Φώφη Γεννηματά το βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν εκείνη του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί.

Όπως αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του, της είπε ότι επιθυμούσε να συγκροτήσει μια κυβέρνηση ευρύτερης αποδοχής και ήθελε να συζητήσει μαζί της τη δυνατότητα συμμετοχής της. Όπως σημειώνει ο κ. Τσίπρας, η Φώφη Γεννηματά το αρνήθηκε επειδή δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ.

Ο σύζυγος της αείμνησης Φώφης Γεννηματά, Ανδρέας Τσούνης, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Το’ χουμε» στον ΣΚΑΪ, διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έγινε οποιαδήποτε νύξη από τον Αλέξη Τσίπρα για τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση ευρείας αποδοχής.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι καθ’ έξιν ψεύτης. Νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό και κατανοητό από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας» τόνισε ο κ. Τσούνης και πρόσθεσε: «Αυτό το ενδεχόμενο το είχαμε συζητήσει πριν τις εκλογές με τη Φώφη και είχαμε εκτιμήσει ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτή η πρόταση γιατί ο Αλέξης Τσίπρας φοβάται το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό που φοβόταν ήταν ότι θα απορροφούνταν ο ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ και όχι το αντίστροφο.

«Η Φώφη ήταν ενωτική και πολυσυλλεκτική. Και ο Τσίπρας αυτό το φοβόταν. Και αυτή η εκτίμησή της βγήκε αληθινή όταν έγινε το εθιμοτυπικό τηλεφώνημα» είπε καταλήγοντας ο κ. Τσούνης.

Δείτε βίντεο