Σύζυγος εγκλωβισμένου ναυτικού: “Όσο περνούν οι μέρες είναι περισσότερο ανήσυχος – Η πολιτεία είναι άφαντη”

Σε κατάσταση διαρκούς αγωνίας βρίσκονται Έλληνες ναυτικοί και τεχνικοί, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον Περσικό Κόλπο, εν μέσω της επικίνδυνης κλιμάκωσης των πολεμικών συγκρούσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην ΕΡΤnews η κα Σοφία Τουντασάκη, σύζυγος εγκλωβισμένου ναυτικού, στο συγκεκριμένο πλοίο βρίσκονται εγκλωβισμένοι δέκα ακόμη Έλληνες. Πρόκειται για μέλη τεχνικού συνεργείου που είχαν επιβιβαστεί με σκοπό την επισκευή ζημιάς στο σκάφος, ωστόσο η εξέλιξη των γεγονότων τούς στέρησε τη δυνατότητα αποχώρησης, κρατώντας τους μακριά από τις οικογένειές τους υπό συνθήκες έντονου στρες.

Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς το πλοίο απέπλευσε τις τελευταίες ώρες από το Κατάρ με κατεύθυνση προς το Ιράκ. Η κίνηση αυτή προκαλεί πρόσθετο φόβο, καθώς η διαδρομή διέρχεται από ζώνες όπου καταγράφονται συνεχείς επιθέσεις σε εμπορικά σκάφη. Η κα Τουντασάκη υπογράμμισε ότι η αγωνία των συγγενών κορυφώνεται βλέποντας τις δυσάρεστες εξελίξεις στην περιοχή, ενώ μετέφερε και την έντονη ανησυχία του συζύγου της, ο οποίος όσο περνούν οι μέρες είναι περισσότερο ανήσυχος.

Καταγγελίες για έλλειψη ενημέρωσης

Η σύζυγος του ναυτικού εξαπέλυσε αιχμές κατά των αρμόδιων αρχών και της πλοιοκτήτριας εταιρείας, τονίζοντας την απουσία επίσημης ενημέρωσης προς τις οικογένειες των εγκλωβισμένων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, παρά τη συχνή επικοινωνία που διατηρεί με τον σύζυγό της μέσω διαδικτύου, επικρατεί ένα αίσθημα εγκατάλειψης από την πλευρά της Πολιτείας. Η ίδια απηύθυνε έκκληση να ακουστεί η φωνή των ναυτικών, οι οποίοι βρίσκονται συχνά εκτεθειμένοι σε διεθνείς κρίσεις χωρίς την απαραίτητη στήριξη.

Η περιπέτεια για το ελληνικό τεχνικό κλιμάκιο και το πλήρωμα ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο, όταν έγινε γνωστός ο εγκλωβισμός τους. Στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου βρίσκονται δεκάδες ακόμη πλοία όλων των τύπων, όπως τάνκερ και φορτηγά, μερικά εκ των οποίων είναι ελληνικών συμφερόντων, γεγονός που καθιστά το ζήτημα μείζονος σημασίας για την ασφάλεια των Ελλήνων που εργάζονται στη θάλασσα.