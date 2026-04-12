MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύρος: Σε σοβαρή κατάσταση 13χρονος μετά από δάγκωμα οχιάς

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 13χρονο παιδί στη Σύρο, μετά από δάγκωμα οχιάς που σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής (10/4), κατά τη διάρκεια οικογενειακής βόλτας.

Το περιστατικό συνέβη όταν το παιδί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, επιχείρησε να σηκώσει το φίδι από το έδαφος. Τότε η οχιά αντέδρασε και το δάγκωσε.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο , όπου οι γιατροί προχώρησαν σε όλες τις προβλεπόμενες ιατρικές ενέργειες για την αντιμετώπιση του δηλητηριώδους δαγκώματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

