Συντετριμμένος ο 25χρονος για τον θάνατο του 3χρονου Ανδρέα στην Αχαΐα – “Θα με ακολουθεί για μια ζωή”

Βαθιά συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από την τραγωδία που σημειώθηκε στην Πάτρα, όταν ένα παιδί μόλις τριών ετών, ο μικρός Αντρέας, έχασε τη ζωή του μετά την πτώση από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, ο 25χρονος συγγενής του, που βρισκόταν στο σημείο κι έπεσε αγκαλιά με το παιδί, παραμένει σε κατάσταση σοκ. Μέσω του δικηγόρου του, εξέφρασε τη συντριβή και τη βαθιά του μεταμέλεια για το τραγικό περιστατικό.

«Δεν μπορώ να δικαιολογήσω τον εαυτό μου για αυτό που συνέβη. Δεν θα μπορέσω ποτέ να το ξεπεράσω, δεν μπορώ να το αντέξω. Θα το έχω βάρος στη συνείδησή μου και θα με ακολουθεί για μια ζωή», δήλωσε συντετριμμένος ο νεαρός άνδρας.

Η τοπική κοινωνία παραμένει βουβή από τη θλίψη. Όλοι μιλούν για έναν απίστευτο συνδυασμό ατυχίας που στέρησε τη ζωή ενός μικρού παιδιού και σημάδεψε για πάντα έναν νέο άνθρωπο.