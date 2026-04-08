Συντετριμμένη η Θεανώ Φωτίου στην κηδεία του γιου της – Παρόντες Τσίπρας, Κακλαμάνης, στελέχη της Αριστεράς
Το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Ρίζο, τον γιο της Θεανώς Φωτίου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στο Α΄ Νεκροταφείο.
Ο γιος της Θεανώς Φωτίου «έφυγε» την Δευτέρα από τη ζωή, έπειτα από καρδιακή ανακοπή.
Η κηδεία του Βασίλη Ρίζου τελέστηκε νωρίτερα σήμερα από το Α’ νεκροταφείο, ενώ θα ακολουθήσει αποτέφρωση της σορού στις 16:30 στη Ριτσώνα.
Συντετριμμένοι στην κηδεία, η Θεανώ Φωτίου, ο εγγονός της Δημήτρης και η σύντροφος του Βασίλη Ρίζου.
Μεταξύ άλλων στο Α’ νεκροταφείο έφτασαν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η Ρένα Δούρου, η Ραλλία Χρηστίδου, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς κ.α.
Δείτε εικόνες του Intime από το Α’ νεκροταφείο
