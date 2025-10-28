Σύνταγμα: Άφησαν λουλούδια πάνω στα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Λουλούδια στο Σύνταγμα, στο σημείο όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών, άφησαν μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης πολίτες.

Παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας της κυβέρνηση, με στόχο να διαφυλάξει τον Άγνωστο Στρατιώτη, έπειτα από την τροπολογία που πέρασε, οι πολίτες άφησαν λουλούδια στο σημείο, χωρίς να προκληθεί η παραμικρή ένταση.

Μεταξύ αυτών και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε παρακολουθήσει την παρέλαση μαζί με την Αλεξάνδρα Σάντα, κόρη του αντιστασιακού Λάκη Σάντα, και κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με τη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου, αυτή τη φορά είχαν τοποθετηθεί δύο διαφορετικές εξέφρασες, μια για την πολιτική και μια για τη στρατιωτική ηγεσία, δεξιά και αριστερά των ονομάτων των 57 νεκρών.