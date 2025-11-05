Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου στη Χαλκιδική

Με σταθερούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου στη Χαλκιδική, στο πλαίσιο του προγράμματος παρεμβάσεων που υλοποιεί η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο έχουν ως στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της περιοχής.

Η Περιφερειακή Ενότητα επισημαίνει ότι μέσω της συνέχισης των εργασιών αυτών επιδιώκεται η διαρκής συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών, με σκοπό τη διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς και ομαλής κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη Χαλκιδική.