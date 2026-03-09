MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνεχίζονται οι επαναπατρισμοί Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή – 18 πτήσεις έρχονται σήμερα

THESTIVAL TEAM

Σε εντατική διαδικασία επαναπατρισμού των Ελλήνων υπηκόων που βρίσκονται σε περιοχές της Μέσης Ανατολής, οι οποίες βρίσκονται σε υψηλή ένταση λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προχωρά η Ελλάδα. Η διαδικασία αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη και περιλαμβάνει πολλές πτήσεις για την επιστροφή των Ελλήνων πολιτών.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, αναμένονται 10 πτήσεις από περιοχές όπως το Τελ Αβίβ, με 8 πτήσεις να επιστρέφουν από το Ισραήλ, 3 από την Τάμπα, 2 από το Ντουμπάι και 2 από τη Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Επίσης, προγραμματίζεται μια πτήση από το Αμμάν και μία από το Άμπου Ντάμπι. Όλες αυτές οι πτήσεις σχεδιάζονται για την ασφαλή επιστροφή Ελλήνων υπηκόων από περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, μιλώντας με αριθμούς, για σήμερα έχουν προγραμματιστεί συνολικά 18 αφίξεις πτήσεων επαναπατρισμού και 14 αναχωρήσεις, ενώ 25 προγραμματισμένες πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω των συνθηκών.

Η διαδικασία επαναπατρισμού αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς η ένταση στην περιοχή δεν φαίνεται να μειώνεται, με το υπουργείο Εξωτερικών να παρέχει συνεχή ενημέρωση για τις πτήσεις και τις εξελίξεις.

