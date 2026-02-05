Συναγερμός για την εξαφάνιση 44χρονου από τις Σέρρες – “Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο”

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 44χρονου από τις Σέρρες.

Σύμφωνα με την Γραμμή Ζωής, ο Σωτήριος Τσιπιλής, 44 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στις Σέρρες, το πρωί της 26/01/26. Έχει γκρίζα κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,70μ και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπουφάν με κουκούλα καφέ – μαύρο παραλλαγής, φούτερ μαύρο με κουκούλα, τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το μεσημέρι της 04/02/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του. Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.