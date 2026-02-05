MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 44χρονου από τις Σέρρες – “Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο”

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 44χρονου από τις Σέρρες.

Σύμφωνα με την Γραμμή Ζωής, ο Σωτήριος Τσιπιλής, 44 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στις Σέρρες, το πρωί της 26/01/26. Έχει γκρίζα κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,70μ και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπουφάν με κουκούλα καφέ – μαύρο παραλλαγής, φούτερ μαύρο με κουκούλα, τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το μεσημέρι της 04/02/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του. Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.

Εξαφάνιση Σέρρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 8 ώρες πριν

Κλειστά τα σχολεία στον Πύργο αύριο Παρασκευή εξαιτίας της κακοκαιρίας

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Διονύσης Αλέρτας: Η συγκινητική εξομολόγηση για την απώλεια της μητέρας του – “Δεν μπορώ να το διαχειριστώ ακόμα νομίζω”

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Γιάννης Σμαραγδής: Η γυναίκα μου είπε ότι ο “Καποδίστριας” θα είναι η καλύτερή μας ταινία και έφυγε για τους ουρανούς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Φάμελλος για Καρυστιανού: Στηρίζουμε τους αγώνες για τα Τέμπη, αλλά η απάντηση στο σημερινό καθεστώς πρέπει να είναι αριστερή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 151 έλεγχοι σε δεσποζόμενα ζώα – Επιβλήθηκαν πρόστιμα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Το Ακρωτήρι” του Sharr White και απόψε στο Radio City