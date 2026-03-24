MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης στα Γλυκά Νερά – Τι αναφέρει το “Χαμόγελο του Παιδιού”

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στα Γλυκά Νερά Αττικής για την εξαφάνιση της Αλεξάνδρας – Έλλης Κ., ηλικίας 15 ετών. Πληροφορίες για το περιστατικό έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού», το απόγευμα της Τρίτης (24/3).

Όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση, τα ίχνη της Αλεξάνδρας – Έλλης Κ. χάθηκαν στις 23 Μαρτίου, απογευματινές ώρες, από την περιοχή των Γλυκών Νερών Αττικής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 24 Μαρτίου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αλεξάνδρα έχει ύψος 1,60μ, είναι αδύνατη, έχει κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Έχει σκουλαρίκι στο κάτω χείλος και στο αριστερό φρύδι.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μωβ φόρμα, γκρι φούτερ ζακέτα, μαύρα αθλητικά παπούτσια και κρατούσε μαύρο σακίδιο πλάτης.

Για την εξαφάνιση της ανήλικης έχει κινητοποιηθεί η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του «Χαμόγελου του Παιδιού», σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης Εθελοντών Αττικής Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α, την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων Ο.ΔΙ.Κ, την Ομάδα Διάσωσης Δέλτα και την ΕΟΔ Αττικής προκειμένου να βοηθήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό της ανήλικης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

Γλυκά Νερά Εξαφάνιση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Fuel pass: Πότε θα δοθεί η ψηφιακή κάρτα καυσίμων και ποιοι την δικαιούνται

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Super 3 για τα γενέθλια του Άρη: “Να τιμήσουμε τον μεγαλύτερο σύλλογο της πόλης”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απαράδεκτες εικόνες σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά – Κατέστρεψαν το δάπεδο πριν προλάβει να στεγνώσει! – Φωτο

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ιταλία: Ήττα – σοκ για την Τζόρτζια Μελόνι στο δημοψήφισμα για αλλαγές στη δικαιοσύνη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Συγκινητική επιστολή πολίτη προς την Αστυνομία Θεσσαλονίκης: “Η άμεση ανταπόκριση έσωσε τη σύζυγό μου και το παιδί μας”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στόχος να διατεθούν άλλες 60 κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά