Συναγερμός για 55χρονο που έφυγε από τη Χαλκιδική για Θεσσαλονίκη και εξαφανίστηκε

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για 55χρονο άνδρα τα ίχνη του οποίου έχουν εξαφανιστεί εδώ και τέσσερις ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, ο άνδρας έφυγε από την Χαλκιδική με προορισμό την Θεσσαλονίκη αλλά τα ίχνη του εξαφανίστηκαν.

Σύμφωνα με τη Γραμμή Ζωής, πρόκειται για τον Πανταζή Πιτσιόρλα, 55 ετών, που εξαφανίστηκε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, την 12-02-2026, όταν έφυγε από το σπίτι του στο χωριό Δουμπιά Χαλκιδικής, μετέβη με άγνωστο μέσο στο Ζαγκλίβερι Θεσσαλονίκης και από εκεί με ΚΤΕΛ μετέβη στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Από το βράδυ της 12-02-2026, δεν έχει δώσει σημεία ζωής.
Έχει ξανθογκρίζα μαλλιά, γαλανά μάτια, ύψος 1,85μ και είναι εύσωμος.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 15/02/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.
Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.
Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.

Διαβάστε μας στο Google News

