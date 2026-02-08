Συλλαλητήριο με τρακτέρ στο Σύνταγμα την Παρασκευή προγραμματίζουν οι αγρότες

Συλλαλητήριο στην Αθήνα με κάθοδο αγροτών και τρακτέρ στο Σύνταγμα προγραμματίζει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, για την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, δήλωσε στο Ertnews ότι οι αγρότες σχεδιάζουν να παραμείνουν στην Αθήνα έως το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η απόφαση για την κινητοποίηση ελήφθη, αφού δεν υπήρξε ικανοποίηση από τις κυβερνητικές εξαγγελίες. «Είπαμε όταν φύγαμε από τα μπλόκα ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί, εφόσον δεν έχουμε μείνει ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες και από την επίλυση που έχει δοθεί στα αιτήματά μας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, βασικά αιτήματα παραμένουν άλυτα. Όπως είπε, δεν έχει νομοθετηθεί η μείωση της τιμής της κιλοβατώρας, δεν έχουν εκδοθεί υπουργικές αποφάσεις, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους 160 εκατ. ευρώ, και δεν έχει προγραμματιστεί η συνάντηση με τους κτηνοτρόφους για το ζήτημα της ευλογιάς. «Οι εξαγγελίες που ακούσαμε δια στόματος του πρωθυπουργού δεν έχουν προχωρήσει. Δεν έχουν έρθει στη Βουλή», τόνισε.

Απλήρωτες ενισχύσεις και προβλήματα στο σύστημα δηλώσεων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Αλειφτήρας στις καθυστερήσεις πληρωμών. Ο ίδιος υποστήριξε ότι πολλοί αγρότες παραμένουν απλήρωτοι στη βασική ενίσχυση Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Το σύστημα δεν έχει ανοίξει για να γίνουν διορθώσεις σε ΚΑΕΚ και monitoring με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία. «Αυτά τα χρήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για να πέσουν στην επόμενη παραγωγική διαδικασία», υπογράμμισε.

Καθυστερήσεις στις δηλώσεις καλλιέργειας

Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας αναφέρθηκε και στις καθυστερήσεις στο άνοιγμα των δηλώσεων καλλιέργειας, επισημαίνοντας ότι ενώ είχε ανακοινωθεί πως θα ανοίξουν στις 15 Ιανουαρίου, αυτό δεν συνέβη ούτε στο τέλος του μήνα.

«Ακούγεται τώρα ότι θα ανοίξουν αύριο. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν διορθώσεις για να προχωρήσει η εξόφληση των πληρωμών», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για χρήματα που οφείλονται από το 2025.

Δείτε το βίντεο: