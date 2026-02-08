MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συλλαλητήριο με τρακτέρ στο Σύνταγμα την Παρασκευή προγραμματίζουν οι αγρότες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συλλαλητήριο στην Αθήνα με κάθοδο αγροτών και τρακτέρ στο Σύνταγμα προγραμματίζει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, για την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, δήλωσε στο Ertnews ότι οι αγρότες σχεδιάζουν να παραμείνουν στην Αθήνα έως το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η απόφαση για την κινητοποίηση ελήφθη, αφού δεν υπήρξε ικανοποίηση από τις κυβερνητικές εξαγγελίες. «Είπαμε όταν φύγαμε από τα μπλόκα ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί, εφόσον δεν έχουμε μείνει ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες και από την επίλυση που έχει δοθεί στα αιτήματά μας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, βασικά αιτήματα παραμένουν άλυτα. Όπως είπε, δεν έχει νομοθετηθεί η μείωση της τιμής της κιλοβατώρας, δεν έχουν εκδοθεί υπουργικές αποφάσεις, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους 160 εκατ. ευρώ, και δεν έχει προγραμματιστεί η συνάντηση με τους κτηνοτρόφους για το ζήτημα της ευλογιάς. «Οι εξαγγελίες που ακούσαμε δια στόματος του πρωθυπουργού δεν έχουν προχωρήσει. Δεν έχουν έρθει στη Βουλή», τόνισε.

Απλήρωτες ενισχύσεις και προβλήματα στο σύστημα δηλώσεων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Αλειφτήρας στις καθυστερήσεις πληρωμών. Ο ίδιος υποστήριξε ότι πολλοί αγρότες παραμένουν απλήρωτοι στη βασική ενίσχυση Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Το σύστημα δεν έχει ανοίξει για να γίνουν διορθώσεις σε ΚΑΕΚ και monitoring με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία. «Αυτά τα χρήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για να πέσουν στην επόμενη παραγωγική διαδικασία», υπογράμμισε.

Καθυστερήσεις στις δηλώσεις καλλιέργειας

Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας αναφέρθηκε και στις καθυστερήσεις στο άνοιγμα των δηλώσεων καλλιέργειας, επισημαίνοντας ότι ενώ είχε ανακοινωθεί πως θα ανοίξουν στις 15 Ιανουαρίου, αυτό δεν συνέβη ούτε στο τέλος του μήνα.

«Ακούγεται τώρα ότι θα ανοίξουν αύριο. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν διορθώσεις για να προχωρήσει η εξόφληση των πληρωμών», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για χρήματα που οφείλονται από το 2025.

Δείτε το βίντεο:

Αγρότες Σύνταγμα Τρακτέρ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Νέο αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρώ για Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

ΚΑΕ ΠΑΟΚ προς ΑΣ και Χατζόπουλο: “Αφαιρέστε το cube για λόγους ασφάλειας και νομιμότητας”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ στη Ρόδο – “Διέλυσε” με 90-78 τον Κολοσσό

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 23 ώρες πριν

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Στόχος η δημιουργία του πρώτου ελληνικού πανεπιστημίου στις ΗΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ιταλία: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές στο Μιλάνο, κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα από αφυγραντήρα – Δείτε βίντεο