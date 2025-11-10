MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύγκρουση συρμού του Προαστιακού με δίκυκλο στην Αθήνα – Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας, όταν συρμός του Προαστιακού της Αθήνας συγκρούστηκε με δίκυκλο όχημα σε φυλασσόμενη διάβαση στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, το περιστατικό σημειώθηκε στις 19:50, όταν η αμαξοστοιχία 1328, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο, προσέκρουσε σε δίκυκλο το οποίο παραβίασε τη σιδηροδρομική διάβαση στην οδό Λένορμαν, κοντά στον Σταθμό Λαρίσης.

Ευτυχώς, κανείς από τους 53 επιβάτες ή το προσωπικό της αμαξοστοιχίας δεν τραυματίστηκε. Ο οδηγός του δικύκλου, ωστόσο, εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση, με τις αρχές να διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του.

Η αμαξοστοιχία παρέμεινε ακινητοποιημένη για περίπου 44 λεπτά, έως την ολοκλήρωση της αυτοψίας και της καταγραφής του συμβάντος από την Αστυνομία, που έφτασε στο σημείο στις 20:21. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καθυστέρησης, το προσωπικό της Hellenic Train ενημέρωνε συνεχώς τους επιβάτες για την πορεία των διαδικασιών.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα, ενώ η Hellenic Train υπενθυμίζει τη σημασία της τήρησης των κανόνων ασφαλείας στις σιδηροδρομικές διαβάσεις, προκειμένου να αποφεύγονται ανάλογα περιστατικά.

Προαστιακός

