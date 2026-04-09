Συγκλονίζει ο Γιάννης Αεράκης που πάσχει από καρκίνο – “Αν μπορείτε να χαμογελάτε, να το κάνετε κάθε μέρα, μην έχετε τίποτα δεδομένο”

Ένα πολύ συγκινητικό βίντεο με πολύ δυνατό μήνυμα δημοσίευσε o νεαρός TikToker, Γιάννης Αεράκης, ο οποίος πριν μερικές ημέρες είχε αποκαλύψει ότι πάσχει από καρκίνο, και πρόκειται να υποβληθεί σε θεραπείες.

Στο βίντεο του Γιάννη Αεράκη για τον καρκίνο που μέσα σε μια μέρα έχει συγκεντρώσει σχεδόν μισό εκατομμύριο προβολές, τονίζει το πόσο σημαντικό είναι να εκτιμάμε κάποια πράγματα στη ζωή, τα οποία μπορεί να θεωρούμε αυτονόητα ενώ δεν είναι, όπως ο ήλιος, η μία απλή βόλτα με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

«Ελπίζω να είστε όλοι σας καλά. Αυτές τις ημέρες περνούσα δύσκολα. Τώρα που ένιωσα κάπως καλύτερα, ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας. Σκεφτόμουν όσο περνούσα κάποιες δυσκολίες ότι τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη αξία τελικά στη ζωή, είναι αυτά που πολλές φορές θεωρούμε ασήμαντα, και δε δίνουμε τόση σημασία.

Από τον τρόπο που θα κοιμηθείς, μέχρι που θα ξυπνήσεις. Από ένα μήνυμα μέχρι μια βόλτα. Από το τι θα φας. Όλα έχουν αξία. Τα άτομα που έχεις δίπλα σου. Πολλά πράγματα δεν τα εκτιμάμε μέχρι να τα χάσουμε και να μας τα φέρει η ζωή με έναν δύσκολο τρόπο που δεν το εύχομαι σε κανέναν. Αν έχετε την ευκαιρία να χαμογελάτε, να την αρπάζετε και να το κάνετε κάθε μέρα. Μην έχετε τίποτα δεδομένο» ανέφερε ο Γιάννης Αεράκης.

@giannis.aerakis Σας δίνω ένα θετικό μνμ αλάνια μου δώσατε αρκετά εσείς ♬ πρωτότυπος ήχος – Aerakis.Mono.

Για όποιους δεν γνωρίζουν ο Γιάννης Αεράκης είναι ένας νέος Έλληνας δημιουργός περιεχομένου που έγινε γνωστός μέσα από τα social media και κυρίως το YouTube και το TikTok. Μέσα από τα βίντεό του κατάφερε να δημιουργήσει μια δυνατή κοινότητα ανθρώπων που παρακολουθούν την καθημερινότητά του και επικοινωνούν μαζί του. Το περιεχόμενο του περιλαμβάνει προσωπικές εμπειρίες, σκέψεις, livestreams και στιγμές από τη ζωή του.