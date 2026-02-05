Συγκινεί η Ρεγγίνα Μακέδου: Δεν ντράπηκα ποτέ να σας δείξω τον “άσχημο” εαυτό μου

Το δικό της μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου θέλησε να στείλει η Ρεγγίνα Μακέδου, μέσα από τα social media, έχοντας δώσει τη δική της μάχη με την λευχαιμία.

Γι’ αυτό και η γνωστή γυμνάστρια επέλεξε να μοιραστεί ορισμένα λόγια καρδιάς με τους διαδικτυακούς της φίλους επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι δεν ντράπηκε ούτε για μια στιγμή να παρουσιάσει τον “άσχημο” εαυτό της.

Ειδικότερα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ρεγγίνα Μακέδου ανήρτησε ένα σύντομο απόσπασμα το οποίο και συνόδευσε με το εξής κείμενο. “Σε αυτό το βίντεο θα βλέπεις μία φωτογραφία από την περιπέτεια μου και μία φωτογραφία μετά. Για να φτάσω να αγαπάω το μετά, πρώτα αγάπησα το πριν, αυτό που σε κάποιους μπορεί να φανεί λίγο πιο άσχημο, λίγο περίεργο”.

“Μία γυναίκα χωρίς μαλλιά, μία γυναίκα πολύ αδύνατη, μία γυναίκα που όλοι πίστευαν ότι τα είχε χάσει όλα όμως στην πραγματικότητα, κάπου εκεί μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια, είχε βρει τον εαυτό της. Δεν ντράπηκα ποτέ να σας δείξω τον σε εισαγωγικά άσχημο εαυτό μου γιατί πραγματικά πιστεύω ότι τότε διένυα ίσως την πιο όμορφη εσωτερικά στιγμή της ζωής μου.”

“Ήταν η στιγμή που με αγάπησα, ήταν η στιγμή που με σεβάστηκα, ήταν η στιγμή που ένιωσα πιο δυνατή από ποτέ” καταλήγει η Ρεγγίνα Μακέδου σ’ αυτό το νέο μοίρασμα προς τους διαδικτυακούς της φίλους.