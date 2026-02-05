MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκέντρωση για την τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς μετανάστες σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δύο συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Στις 13:00, εκπαιδευτικοί θα συγκεντρωθούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δυτικής Θεσσαλονίκης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την αξιολόγηση αλλά και για την “ιδιωτικοποίηση της Παιδείας”.

Στις 19:00, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου καλούν σε συγκέντρωση στην Καμάρα με αφορμή το περιστατικό στα ανοιχτά της Χίου όπου 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους μετά από επεισόδιο ανάμεσα σε σκάφος του Λιμενικού και στη λέμβο που τους μετέφερε.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

