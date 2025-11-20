Συγκέντρωση για την Ημέρα Μνήμης Τρανς Θυμάτων σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Μία συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Στις 18:30, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή την Ημέρα Μνήμης Τρανς Θυμάτων που έχει καθιερωθεί στις 20 Νοεμβρίου.

“Κάθε χρόνο, στις 20 Νοεμβρίου, από το 1999 θυμόμαστε και τιμούμε τις ζωές που χάθηκαν. Η Rita Hester, μια μαύρη τρανς γυναίκα, δολοφονήθηκε στο σπίτι της στη Μασαχουσέτη το 1998. Η δολοφονία της, που έμεινε ατιμώρητη, συγκλόνισε την τρανς κοινότητα και αποτέλεσε την αφορμή για τη δημιουργία της Ημέρας Μνήμης Τρανς Θυμάτων. Από τότε, κάθε χρόνο, μετριόμαστε και είμαστε λιγότερα. Από τον Οκτώβριο του 2024 μέχρι σήμερα, 281 τρανς και φυλοδιαφορετικά άτομα δεν είναι μαζί μας. Χάνουμε τρανς ανθρώπους, που δολοφονήθηκαν λόγω τρανσφοβικού μίσους. Χάνουμε τρανς ανθρώπους, που δεν άντεξαν να ζουν σε μια κοινωνία που τους απορρίπτει, τα περιθωριοποιεί και τις πληγώνει καθημερινά”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του για τη σημερινή κινητοποίηση ο Ανοιχτός Συντονισμός Θεσσαλονίκης για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης Τρανς Θυμάτων ενώ τονίζει πως:

“Απέναντι στην τρανσφοβία που επιβάλλει την κανονικότητα της βίας και του αποκλεισμού, εμείς προτάσσουμε την οργανωμένη συλλογική δράση, τη δύναμη των κινημάτων και των κοινοτήτων μας. Διεκδικούμε έναν κόσμο, όπου ο αυτοπροσδιορισμός κάθε ατόμου θα αναγνωρίζεται χωρίς δικαστικές ή ιατρικές διαδικασίες και προϋποθέσεις, όπου οι μη δυαδικές ταυτότητες θα έχουν νομική υπόσταση, όπου οι υπηρεσίες υγείας θα είναι καθολικά προσβάσιμες, απεμφυλοποιημένες και δημόσιες, όπου η σεξεργασία θα αναγνωρίζεται ως εργασία και θα έχει νομική υπόσταση, όπου η γλώσσα του κράτους θα είναι ουδέτερη ως προς το φύλο και ο σεβασμός των αντωνυμιών αυτονόητος”.