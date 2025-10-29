Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη για την επίσκεψη μελών του Εβραϊκού Εθνικού Ταμείου στην Ελλάδα

Μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Στις 18:30, μέλη της πρωτοβουλίας March to Gaza καθώς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Καμάρας για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για την επίσκεψη μελών του Εβραϊκού Εθνικού Ταμείου (Jewish National Fund) σε περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων είναι και η Θεσσαλονίκη.

«Στις 27 Οκτωβρίου 2025 και για 4 μέρες, σχεδιάζεται από τους JNF Canada «πολιτιστική και

τουριστική» επίσκεψη στη χώρα μας που θα περάσει από Αθήνα, Μετέωρα και Θεσσαλονίκη, προτού

καταλήξει στο Ισραήλ. Μετά το καλοκαιρινό φιάσκο του πλοίου Crown Iris που μετέφερε ισραηλινούς

«τουρίστες», όταν μετά από μαζική κινητοποίηση αναγκάστηκε να μη δέσει στο λιμάνι της Σύρου, οι

γενοκτόνοι παριστάνουν ξανά τους τουρίστες, ενισχύοντας τη συνενοχή της χώρας μας στα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει το Ισραήλ! Άνθρωποι που θα έπρεπε να δικαστούν στο διεθνές ποινικό δικαστήριο για συμμετοχή σε γενοκτονία, πλασάρονται ως τουρίστες με την συνενοχή του

ξοφλημένου ελληνικού κράτους, που ενώ δε δίνει μερικές χιλιάδες για συστήματα ασφάλειας στο

σιδηρόδρομο, πληρώνει εκατομμύρια για αγορά πολεμικών εξοπλισμών από το δολοφονικό Ισραήλ», αναφέρει σε ανακοίνωσή της για τη σημερινή διαμαρτυρία η πρωτοβουλία March to Gaza.

Όπως αναφέρει το March to Gaza, «το Jewish National Fund (JNF) είναι ένας σιωνιστικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1901 -πριν την ίδρυση του αποικιοκρατικού κράτους του Ισραήλ- και έχει σκοπό την αγορά γης σε κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, με το πρόσχημα της “ανοικοδόμησης της γης του Ισραήλ”. Συντελεί στην εκδίωξη των Παλαιστινίων και την αποικοιοποίηση της γης τους πριν και μετά την Νάκμπα του 1948 έως και σήμερα, καθώς είναι υπεύθυνο για την καταστροφή και τον αφανισμό αρκετών παλαιστινιακών χωριών (Imwas, Yalu, Deir Aiyub κ.α.), μέσω χρηματοδότησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων αναδάσωσης και ανάπλασης. Ελέγχει το 13% της κατεχόμενης Παλαιστίνης, ενώ έχει επιρροή και στα υπόλοιπα εδάφη της. Ένα από τα μελλοντικά και φιλόδοξα σχέδια του οργανισμού, γνωστό ως “Ισραήλ 2040”, είναι η εγκατάσταση 1,5 εκατομμυρίου Ισραηλινών εποίκων στις περιοχές Νεγκέβ και Γαλιλαίας σε συνεργασία με τον Ισραηλινό στρατό κατοχής για τη μετακίνηση των τεχνολογικών μονάδων του σε κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».