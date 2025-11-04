Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο έξω από τα ΕΛΤΑ Συκεών για το λουκέτο στα καταστήματα των ΕλΤΑ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο λουκέτο στα καταστήματα των ΕΛΤΑ σε πολλούς δήμους της Θεσσαλονίκης και στην περιφέρεια οργανώνει αύριο το πρωί ο δήμος Νεάπολης-Συκεών έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ της Ανδρέου Δημητρίου 38.

Η συγκέντρωση θα γίνει στις 11 το πρωί και καλούνται να δώσουν το «παρών» όλοι οι δημότες και οι δημότισσες που εξυπηρετούνται από το κατάστημα και πλέον είναι αναγκασμένοι να κατεβαίνουν στο κέντρο.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης-Συκεών με ομόφωνο ψήφισμά του καταδίκασε την απόφαση των χρυσοπληρωμένων επικεφαλής των ΕΛΤΑ, την οποία προσπάθησε να αντιμετωπίσει με ασπιρίνες η κυβέρνηση μεταθέτοντας το πρόβλημα χρονικά, με παράταση στη λειτουργία των καταστημάτων για τρεις ακόμη μήνες.

Στόχος της κινητοποίησης είναι να παραμείνουν ανοιχτά τα καταστήματα των δήμων στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια ως η μοναδική πλέον παρουσία του κράτους δίπλα στους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Όπως τονίζεται, μεταξύ άλλων, στο ψήφισμα, πρόκειται για μια «απόφαση που θα διαλύσει τα ΕΛΤΑ», με τον δήμαρχο Σίμο Δανιηλίδη να κάνει λόγο για μια «δήθεν λύση που απλώς μετατοπίζει χρονικά τρεις μήνες μετά, την άδικη, αντικοινωνική και ανάλγητη απόφαση που έλαβε για λουκέτο σε 204 υποκαταστήματά της», με την οποία «επιχειρεί η χρυσοπληρωμένη διοίκηση των ΕΛΤΑ να απαντήσει στο τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργεί».

Το ψήφισμα

«Τα τελευταία χρόνια, μέσα από μια σειρά κυβερνητικών επιλογών, παρατηρείται μια συστηματική αποδυνάμωση των δομών και Υπηρεσιών που στηρίζουν την περιφέρεια και τις τοπικές κοινωνίες. Η κατάργηση της Αγροτικής Τράπεζας, το κλείσιμο εκατοντάδων υποκαταστημάτων τραπεζών, η εξαγγελία της αρπαγής των πολεοδομιών των δήμων από το κράτος και η συρρίκνωση των κοινωνικοπρονοιακών δομών αποτελούν κρίκους της ίδιας αλυσίδας πολιτικών που οδηγούν σε ερημοποίηση της ενδοχώρας, οικονομικό μαρασμό των αγροτικών περιοχών και κοινωνικό αποκλεισμό. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και το αιφνιδιαστικό κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ, που στερεί από τους πολίτες ακόμη μία βασική δημόσια υπηρεσία», τονίζεται στο ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ, με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης-Συκεών να καταδικάζει το «αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα που ανακοινώθηκε πρόσφατα», μεταξύ των οποίων και των Συκεών.

Με την επισήμανση ότι «η παροχή αξιοπρεπών υπηρεσιών είναι ζήτημα αξιοπρεπούς ζωής» και ότι «η εξυπηρέτηση των δημοτών μας δεν γίνεται να έχει ως κριτήριο την κερδοφορία της εκάστοτε επιχείρησης», το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Νεάπολης-Συκεών, εκφράζοντας ταυτόχρονα της στήριξή του στους εργαζόμενους του κλάδου και στις διεκδικήσεις τους, απαιτεί:.

Τη μη παύση λειτουργίας των σημείων εξυπηρέτησης,

Την ενίσχυση της ποιότητας εξυπηρέτησης με το απαραίτητο προσωπικό και τα αναγκαία μέσα,

Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος,

Μόνιμη εργασία με ποιοτικές συνθήκες για τους εργαζόμενους και πλήρη δικαιώματα,

Την οικονομικά προσιτή παροχή υπηρεσιών,

Τον δημόσιο χαρακτήρα των ταχυδρομείων,

Να λογοδοτήσουν άμεσα η Κυβέρνηση και η Διοίκηση των ΕΛΤΑ πού πήγαν και πώς χρησιμοποιήθηκαν τα 130 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν πριν από λίγο καιρό στον Οργανισμό,

Να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα οι πλήρεις αμοιβές, μεικτές απολαβές και μπόνους όλων των στελεχών της διοίκησης του Οργανισμού».

Τέλος, καλούνται οι δημότες και οι φορείς της πόλης μας «να στηρίξουν τη διεκδίκηση να υπάρχουν σε κάθε Δημοτική Ενότητα σημεία εξυπηρέτησης ανοιχτά, πλήρως στελεχωμένα με ευθύνη του κράτους», με τον δήμαρχο Σίμο Δανιηλίδη να ξεκαθαρίζει ότι «το ζήτημα των ΕΛΤΑ θα τεθεί και θα συζητηθεί στο επικείμενο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη αφού απασχολεί σχεδόν το σύνολο των δημάρχων της χώρας με στόχο να ληφθεί μία ολοκληρωμένη λύση που θα κρατήσει ανοιχτά όλα τα υποκαταστήματα».