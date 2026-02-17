MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο λαό της Κούβας από τις οργανώσεις της ΚΝΕ σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο λαό της Κούβας θα γίνει από τις Οργανώσεις της ΚΝΕ στη Θεσσαλονίκη. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, στις 7 μ.μ., μπροστά στο αμερικανικό προξενείο.

Στο κάλεσμα αναφέρεται:

«Η Κούβα δεν είναι μόνη! Αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό!

Καταγγέλλουμε τα επικίνδυνα σχέδια κλιμάκωσης της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα, επιστρατεύοντας γελοία επιχειρήματα και προσχήματα! Μετά την απαράδεκτη επέμβαση στη Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν τώρα νέα επιχείρηση οικονομικού και εμπορικού στραγγαλισμού του Νησιού της Επανάστασης, μέσω της επιβολής δασμών και κυρώσεων σε κράτη που προμηθεύουν την Κούβα με πετρέλαιο και άλλα εμπορεύματα ζωτικής σημασίας, αλλά και με το ενδεχόμενο “ναυτικού αποκλεισμού” της Κούβας.

Όλα αυτά ενώ βρίσκεται εν ενεργεία, για πάνω από έξι δεκαετίες, το εγκληματικό εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι τους σε βάρος της Κούβας, δοκιμάζοντας τον ηρωικό της λαό με μεγάλες ελλείψεις!

Κάτω τα χέρια από την Κούβα! Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον κουβανικό λαό, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας και στην Ένωση Νέων Κομμουνιστών Κούβας! Ο λαοί θα πουν την τελευταία λέξη!

Καλούμε τη νεολαία και τον λαό της πόλης σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Κουβανικό λαό, την Τρίτη 17.02 στις 19:00, μπροστά στο αμερικανικό προξενείο».

Θεσσαλονίκη

