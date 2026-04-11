Συγγρού: Έτρεχε με ηλεκτρικό πατίνι στην αριστερή λωρίδα και χωρίς κράνος – Δείτε βίντεο

Ένα άκρως επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε σε έναν δρόμο όπου τα οχήματα αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Συγγρού. Βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα και ανέβηκε στο Instagram, δείχνει έναν αναβάτη με το ηλεκτρονικό πατίνι του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο αναβάτης κινείται στην κάθοδο της λεωφόρου Συγγρού, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, δίπλα σε διερχόμενα ΙΧ.

Σημειώνεται ότι ο αναβάτης δεν φορά προστατευτικό κράνος, ενώ κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

