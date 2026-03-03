Στρατηγός Φλώρος: Ο ιστορικός του μέλλοντος θα δυσκολευτεί πολύ να μην χαρακτηρίσει αυτά που συμβαίνουν Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο Κωνσταντίνος Φλώρος, επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ – Σύμβουλος του “K Group”, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, για τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Απαντώντας στο ερώτημα που βρίσκεται στα χείλη πολλών ανθρώπων, «αν βρισκόμαστε στην αρχή ενός νέου Παγκοσμίου Πολέμου», απάντησε ότι «Θα θυμάστε ότι είχα διακινδυνέψει την πρόβλεψη ότι “τρέχουμε” προς έναν Παγκόσμιο Πόλεμο, εδώ κι 1,5 χρόνο περίπου, τότε που ξεκινούσαν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Ναι τώρα έχουμε μια μεγάλη εμπλοκή πολλών χωρών του Κόλπου. Αλλά κι αν φύγουμε από το περιβάλλον του Ιράν που είναι το κυρίαρχο, θα δούμε παντού εστίες πολέμου, όπως για παράδειγμα στην Ουκρανία, την αντιπαράθεση Αφγανιστάν – Πακιστάν, το Σουδάν και πολλά άλλα μέτωπα στον πλανήτη».

«Ο ιστορικός του μέλλοντος θα δυσκολευτεί πολύ να μην χαρακτηρίσει αυτά που συμβαίνουν Παγκόσμιο Πόλεμο. Εξάλλου, οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι χαρακτηρίζονται παγκόσμιοι, όταν τελειώσουν», υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Φλώρος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η εποχή μας να γραφτεί στην Ιστορία ως νέα περίοδος παγκόσμιας σύρραξης.

Σχετικά με το ενδεχόμενο η Τουρκία να στείλει στρατεύματα στα Κατεχόμενα, με το επιχείρημα ότι θέλει να προστατέψει τους Τουρκοκύπριους, υπογράμμισε ότι «αν ήμουν στη θέση τους δεν θα το τολμούσα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν το τολμήσουν, νομίζω ότι η θέση της Ελλάδας της Κύπρου, του Ισραήλ, αλλά κι ενδεχομένως κι άλλων δυνάμεων θα πρέπει να είναι ότι η Τουρκία ενισχύει την παρουσία κατοχικών στρατευμάτων στο νησί».