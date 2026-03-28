Στον εισαγγελέα το πόρισμα του ιατροδικαστή για το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο

THESTIVAL TEAM

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για την υπόθεση του 10 μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο με τραύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση.

Στα χέρια του Εισαγγελέα Πατρών βρίσκεται το ιατροδικαστικό πόρισμα για το 10 μηνών κοριτσάκι που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων με τραύματα από παλαιότερα χτυπήματα, αναφέρει το tempo24.news.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το βρέφος παρακολουθείται από τους γιατρούς για 3η ημέρα, έχοντας μαζί του την 18χρονη μητέρα του.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο ιατροδικαστής εξέτασε το παιδί χθες και σήμερα απέστειλε το πόρισμά του στο Εισαγγελέα. Μέσα στο πόρισμα δεν αναγράφεται ως καθαρή αιτία των τραυμάτων η κακοποίηση, καθώς ο ιατροδικαστής φέρεται να μην υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα εάν πράγματι πρόκειται για κακοποίηση ή παραμέληση του βρέφους.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν την Παρασκευή 13 Μαρτίου, όταν η μητέρα μετέφερε το παιδί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, με αρχική εικόνα σοβαρής μόλυνσης στα πόδια. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, η γυναίκα πήρε το παιδί και αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Τη Δευτέρα 16 του μηνός, μετά από ειδοποίηση των γιατρών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της μητέρας, η οποία με εισαγγελική εντολή επέστρεψε στο νοσοκομείο μαζί με το παιδί, όπου και εισήχθη για νοσηλεία. Η μητέρα τελούσε υπό αστυνομική επιτήρηση, ενώ οδηγήθηκε και στο αυτόφωρο για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το βρέφος παρέμεινε για περίπου 10 ημέρες στο νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο, προκειμένου να του παρασχεθεί εξειδικευμένη παιδοορθοπεδική και παιδοχειρουργική φροντίδα, ενώ η υπόθεση εξετάζεται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.

