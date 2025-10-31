Στολίστηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

Τι κι αν ακόμη δεν έχει μπει ο Νοέμβριος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στόλισαν ήδη το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Η πόλη μπαίνει από νωρίς σε εορταστικούς ρυθμούς και ένα κατάστημα επί της οδού Λεωφόρου Νίκης, έχει μετατρέψει σε… παράδοση τον στολισμό από πολύ νωρίς κάθε χρόνο.

Έτσι και φέτος, το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι έτοιμο και δημιουργεί γιορτινό κλίμα στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ: