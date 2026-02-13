Στο Σύνταγμα οι αγρότες με τα τρακτέρ τους – Σε εξέλιξη το συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας – Δείτε βίντεο

Με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα κατέφθασαν στο Σύνταγμα αγρότες από διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να συμμετάσχουν στο προγραμματισμένο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας.

Τα τρακτέρ είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στα διόδια των Αφιδνών και, υπό τη συνοδεία της Τροχαίας, κινήθηκαν οργανωμένα προς το κέντρο της πρωτεύουσας μέσω του Κηφισού και της λεωφόρου Αθηνών.

Οι Αρχές προχώρησαν σε προληπτική απολύμανση όλων των τρακτέρ που έφτασαν στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο των μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε πριν από την είσοδο των οχημάτων στον χώρο της συγκέντρωσης.

Intime

Στήριξη από ΑΔΕΔΥ και συλλογικότητες

Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες, η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί σύλλογοι και άλλες συλλογικότητες.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί και νέες συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα το απόγευμα, στις 18:00 και στις 19:00, από διάφορες οργανώσεις, γεγονός που διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις αστυνομικές δυνάμεις και επηρεάζει την κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας.