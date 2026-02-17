Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αριστείδη Μανωλάκο

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας και σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον γνωστό δημοσιογράφο και πρώην πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ Αριστείδη Μανωλάκο, το απόγευμα της Τρίτης 16 Φεβρουαρίου. «Αθανασία» και «Το Χαμόγελο της Τζοκόντας» που ήταν τα αγαπημένα του, ακούστηκαν στο πιάνο του Αποτεφρωτηρίου μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Είχε προηγηθεί νωρίτερα το μεσημέρι η πολιτική κηδεία του Αριστείδη Μανωλάκου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, πολλοί βουλευτές, δημοσιογράφοι, συγγενείς και φίλοι.

Ο Αριστείδης Μανωλάκος γεννήθηκε στον Ασωπό Λακωνίας το 1938. Φοίτησε στο γυμνάσιο Μολάων, σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ζούσε στην Αθήνα από το 1955. Εργάστηκε ως ελεύθερος ρεπόρτερ στα «Νέα» και ως πολιτικός συντάκτης στην «Αυγή» και την «Ελευθεροτυπία». Είχε έντονη πολιτική δράση και υπήρξε ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, ενώ διετέλεσε δύο φορές πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ.