MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αριστείδη Μανωλάκο

|
THESTIVAL TEAM

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας και σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον γνωστό δημοσιογράφο και πρώην πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ Αριστείδη Μανωλάκο, το απόγευμα της Τρίτης 16 Φεβρουαρίου. «Αθανασία» και «Το Χαμόγελο της Τζοκόντας» που ήταν τα αγαπημένα του, ακούστηκαν στο πιάνο του Αποτεφρωτηρίου μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Είχε προηγηθεί νωρίτερα το μεσημέρι η πολιτική κηδεία του Αριστείδη Μανωλάκου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, πολλοί βουλευτές, δημοσιογράφοι, συγγενείς και φίλοι.

Ο Αριστείδης Μανωλάκος γεννήθηκε στον Ασωπό Λακωνίας το 1938. Φοίτησε στο γυμνάσιο Μολάων, σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ζούσε στην Αθήνα από το 1955. Εργάστηκε ως ελεύθερος ρεπόρτερ στα «Νέα» και ως πολιτικός συντάκτης στην «Αυγή» και την «Ελευθεροτυπία». Είχε έντονη πολιτική δράση και υπήρξε ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, ενώ διετέλεσε δύο φορές πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ.

Ριτσώνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 λεπτά πριν

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αριστείδη Μανωλάκο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

“Μου τον φάγανε πισώπλατα”: Συγκλονίζει η μητέρα του Αντώνη Παπαδάτου για τη δολοφονία του στις φυλακές Δομοκού

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Μαρίνα Σταυράκη: Καρέ καρέ η εισβολή στο σπίτι της – Σε σοκ μετά τη ληστεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Παρασκευαΐδης για τα περί “συγκυβέρνησης με τη δικτατορία”: Απόλυτα κατανοητή για τον κοινό νου η έκφρασή μου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Ελεονώρα Μελέτη: Η ρητορική μίσους πρέπει να ποινικοποιηθεί στον ψηφιακό κόσμο – Στην τηλεόραση υπάρχει πλαίσιο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

ΝΔ: Fake News από τον ΣΥΡΙΖΑ για τον πληθωρισμό του 2025