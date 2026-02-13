Στην Αθήνα και οι αγρότες της Βόρειας Ελλάδας – “Δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά μας”

Για την Αθήνα ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής και οι τελευταίοι αγρότες από Μάλγαρα, Κύμινα και Χαλάστρα για το αγροτικό συλλαλητήριο που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 16:00 στην πλατεία Συντάγματος.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί της Παρασκευής έφυγαν οι πρώτοι καλλιεργητές με πούλμαν, minibus και περίπου 10 με 15 ιδιωτικά επιβατικά αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τους ορυζοπαραγωγούς, 200.000 τόνοι παραμένουν αδιάθετοι στα σιλό και τις αποθήκες τους. Κατά τα λεγόμενα των ίδιων οι πληρωμές για το προϊόν που παράγουν έχουν γίνει σε ποσοστό 30 με 40 % λόγω του ζητήματος με τον ΑΤΑΚ.

Όπως επισημαίνουν, τέλος, τα προβλήματα τους ακόμη δεν έχουν λυθεί, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις.

Δείτε δηλώσεις του Πρόεδρου Α Συνεταιρισμού Ορυζοπαραγωγών Χαλάστρας, Χρήστου Γκατζάρα και του Πρόεδρου Αγροτικού Συνεταιρισμού Μαλγάρων-Κυμίνων, Κώστα Σέφη: