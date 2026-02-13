MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην Αθήνα και οι αγρότες της Βόρειας Ελλάδας – “Δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά μας”

THESTIVAL TEAM

Για την Αθήνα ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής και οι τελευταίοι αγρότες από Μάλγαρα, Κύμινα και Χαλάστρα για το αγροτικό συλλαλητήριο που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 16:00 στην πλατεία Συντάγματος.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί της Παρασκευής έφυγαν οι πρώτοι καλλιεργητές με πούλμαν, minibus και περίπου 10 με 15 ιδιωτικά επιβατικά αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τους ορυζοπαραγωγούς, 200.000 τόνοι παραμένουν αδιάθετοι στα σιλό και τις αποθήκες τους. Κατά τα λεγόμενα των ίδιων οι πληρωμές για το προϊόν που παράγουν  έχουν γίνει σε ποσοστό 30 με 40 % λόγω του ζητήματος με τον ΑΤΑΚ.

Όπως επισημαίνουν, τέλος, τα προβλήματα τους ακόμη δεν έχουν λυθεί, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις.

Δείτε δηλώσεις του Πρόεδρου Α Συνεταιρισμού Ορυζοπαραγωγών Χαλάστρας, Χρήστου Γκατζάρα και του Πρόεδρου Αγροτικού Συνεταιρισμού Μαλγάρων-Κυμίνων, Κώστα Σέφη:

