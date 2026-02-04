MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη Θεσσαλονίκη ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου με φιλάθλους του ΠΑΟΚ – Θα νοσηλευτεί στη ΜΕΘ του “Παπαγεωργίου”

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο νοσοκομείο “Γ. Παπαγεωργίου” της Θεσσαλονίκης έφτασε πριν από λίγο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο τρίτος τραυματίας φίλαθλος του ΠΑΟΚ από το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε επτά νέους ανθρώπους.

Η αεροδιακομιδή του πολυτραυματία έγινε σήμερα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε από την Τιμισοάρα και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, από όπου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο “Παπαγεωργίου, όπου και θα συνεχίσει τη νοσηλεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας είναι διασωληνωμένος και σε πρώτη φάση θα εισαχθεί στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Τον 20χρονο συνοδεύουν άτομα από το οικογενειακό του περιβάλλον, ενώ έξω από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου έχουν συγκεντρωθεί φίλοι και συγγενείς του.

Μετά το τροχαίο ο τραυματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, η οποία αφορούσε τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και την αντιμετώπιση οιδήματος. Σήμερα κρίθηκε ότι ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή του στην Ελλάδα, κάτι το οποίο και έγινε.

