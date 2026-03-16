MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη ΜΕΘ του Παίδων “Αγία Σόφια” 14χρονος από την Κέρκυρα μετά από πτώση από πατίνι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται από χθες Κυριακή (16/3) ένα αγόρι 14 ετών από την Κέρκυρα που τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση από πατίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγόρι υποβλήθηκε αρχικά σε χειρουργική επέμβαση στην Κέρκυρα και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στην Αθήνα.

Η μεταφορά στην Αθήνα έγινε με αεροδιακομιδή.

Ο ανήλικος υπέστη επισκληρίδιο αιμάτωμα από την πτώση υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Κέρκυρα

