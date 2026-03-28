MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοβαρές υλικές ζημιές από πτώση κεραυνού σε κατοικία στην Πρέβεζα – Σώοι οι ένοικοι – Δείτε φωτο

Φωτογραφία: Prevezatoday.gr
|
THESTIVAL TEAM

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/3) στην Πρέβεζα, όταν κεραυνός έπληξε σπίτι, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 03:30 τα ξημερώματα, τη στιγμή που το ζευγάρι από την Πρέβεζα κοιμόταν ανυποψίαστο. Όπως περιέγραψαν, άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο σαν να έπεσε «βόμβα».

Όπως αναφέρει το prevezatoday.gr, κανένας τους δεν είχε καταλάβει πως κεραυνός χτύπησε το σπίτι τους. Ο κεραυνός χτύπησε τη στέγη, ανοίγοντας τρύπα με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τμήμα της.

Από την σφοδρότητα του χτυπήματος, προκλήθηκαν ζημιές και στο εσωτερικό του σπιτιού. Συγκεκριμένα έσπασε ο τοίχος πάνω από το τζάκι ενώ ο κεραυνός προκάλεσε και διακοπή ρεύματος.

Για καλή τύχη του ζευγαριού, ο κεραυνός χτύπησε λίγα εκατοστά μακριά από την κρεβατοκάμαρα στην οποία κοιμόντουσαν.

Οι ζημιές είναι εκτεταμένες, τόσο στη στέγη όσο και στο εσωτερικό της κατοικίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της καταστροφής.

Από το περιστατικό, ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, με την οικογένεια να προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από το σοκ.

Δείτε φωτογραφίες:

Φωτογραφία: Prevezatoday.gr
Φωτογραφία: Prevezatoday.gr

Πρέβεζα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

