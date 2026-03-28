Σοβαρές υλικές ζημιές από πτώση κεραυνού σε κατοικία στην Πρέβεζα – Σώοι οι ένοικοι – Δείτε φωτο

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/3) στην Πρέβεζα, όταν κεραυνός έπληξε σπίτι, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 03:30 τα ξημερώματα, τη στιγμή που το ζευγάρι από την Πρέβεζα κοιμόταν ανυποψίαστο. Όπως περιέγραψαν, άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο σαν να έπεσε «βόμβα».

Όπως αναφέρει το prevezatoday.gr, κανένας τους δεν είχε καταλάβει πως κεραυνός χτύπησε το σπίτι τους. Ο κεραυνός χτύπησε τη στέγη, ανοίγοντας τρύπα με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τμήμα της.

Από την σφοδρότητα του χτυπήματος, προκλήθηκαν ζημιές και στο εσωτερικό του σπιτιού. Συγκεκριμένα έσπασε ο τοίχος πάνω από το τζάκι ενώ ο κεραυνός προκάλεσε και διακοπή ρεύματος.

Για καλή τύχη του ζευγαριού, ο κεραυνός χτύπησε λίγα εκατοστά μακριά από την κρεβατοκάμαρα στην οποία κοιμόντουσαν.

Οι ζημιές είναι εκτεταμένες, τόσο στη στέγη όσο και στο εσωτερικό της κατοικίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της καταστροφής.

Από το περιστατικό, ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, με την οικογένεια να προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από το σοκ.

Δείτε φωτογραφίες:

Φωτογραφία: Prevezatoday.gr