ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σορός άνδρα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή στο λιμάνι του Πειραιά

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σορός άνδρα εντοπίστηκε μετά τις 4 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε1, στο κεντρικό λιμάνι Πειραιά.

Σύμφωνα με το λιμενικό πρόκειται για 70χρονο ημεδαπό, που ανασύρθηκε από στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ), όπως μεταδίδει το ertnews.gr.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε ο άνδρας στη θάλασσα. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

Πειραιάς

