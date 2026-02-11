MENOY

Σοκ στην Κυπαρισσία: Πέθανε αιφνιδίως τρίχρονο αγόρι – Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με δύσπνοια και βήχα

Βαθιά θλίψη και συγκίνηση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Τριφυλίας ο αιφνίδιος θάνατος ενός 3χρονου αγοριού, το οποίο κατέληξε το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς του το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, παρουσιάζοντας έντονη δύσπνοια και βήχα. Η κατάσταση της υγείας του φέρεται να επιδεινώθηκε ραγδαία τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, με το παιδί να υφίσταται καρδιακή ανακοπή λίγο μετά τις 7:00.

Ακολούθησε πολύωρη προσπάθεια ανάνηψης από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η οποία διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, το παιδί κατέληξε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί.

Το 3χρονο αγόρι ήταν παιδί αλλοδαπών γονέων – ο πατέρας υπήκοος Ουγγαρίας και η μητέρα υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου – οι οποίοι διαμένουν τα τελευταία χρόνια στο Στασιό του Δήμου Τριφυλίας. Η οικογένεια έχει ακόμη ένα μεγαλύτερο παιδί, μαθητή δημοτικού σχολείου στην Κυπαρισσία.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου έχει διαταχθεί προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας, ενώ έχει δοθεί εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κορίνθου. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες και τα αίτια της τραγωδίας.

