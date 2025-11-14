MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοκ στην Ηλεία: 70χρονος βρέθηκε κρεμασμένος σε ελιά – Ο αδελφός του είχε “φύγει” με παρόμοιο τρόπο

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Κρεστένων στην Ηλεία, ο θάνατος ενός 70χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός, κρεμασμένος σε ελιά, το πρωί της Τετάρτης (12/11) σε αγροτική τοποθεσία, κοντά σε ελαιοτριβείο μεταξύ Καλλίκωμου και Κρεστένων.

Τον άτυχο άνδρα βρήκαν περαστικοί, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

Ο 70χρονος Β.Δ., γνωστός στην περιοχή, ήταν οικογενειάρχης, με σύζυγο και δύο παιδιά, σύμφωνα με την εφημερίδα «Πατρίς».

Το τραγικό περιστατικό έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κλίμα στη μικρή κοινωνία, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου 20 χρόνια είχε χάσει τη ζωή του και ο αδελφός του, με παρόμοιο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, είχε δώσει τέλος στη ζωή του με κυνηγετικό όπλο.

Ηλεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Τζιτζικώστας από Ριάντ: Στόχος μας είναι να γίνει η Ευρώπη η πρώτη ήπειρος τεχνητής νοημοσύνης για τον τουρισμό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο – Προς το παρόν η Τουρκία δεν παίρνει F-35

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Η Ελένη Ράντου έσβησε κεράκια με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου δίπλα της – “Τα πιο ωραία να είναι πάντα μπροστά”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στα Διαβατά – Ελέγχθηκαν 32 άτομα και 42 οχήματα

MEDIA NEWS 12 ώρες πριν

Γιάννης Πιτταράς: Πάντα υπήρχε ανταγωνισμός, εμείς δεν έχουμε έχθρες με κανέναν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Στην Αθήνα την Κυριακή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι – Θα έχει συναντήσεις με Τασούλα, Μητσοτάκη και Κακλαμάνη