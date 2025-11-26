MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοκ στη Φθιώτιδα: Έχασε τη ζωή του από τσίμπημα μέλισσας – Έτρεξε να σωθεί και βγήκε εκτός δρόμου με το αυτοκίνητο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τραγωδία το πρωί σε χωριό του Δομοκού, όπου ένας συνάνθρωπός μας 50 ετών, έχασε τη ζωή του από αλλεργική αντίδραση μετά από τσίμπημα μέλισσας!

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr ο άτυχος άνδρας είχε πάει με την παρέα του σε ορεινή περιοχή των Γαβρακίων Δομοκού για κυνήγι, όταν τον τσίμπησε μέλισσα στο αυτί. Γνωρίζοντας ότι είναι αλλεργικός στα έντομα, έσπευσε αμέσως με το αυτοκίνητό του στο κοντινότερο φαρμακείο, που βρίσκεται στην Εκκάρα για ένεση αδρεναλίνης.

Στη διαδρομή όμως, πιθανότατα και λόγω των συμπτωμάτων από το τσίμπημα, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και εξετράπη της πορείας του προσκρούοντας σε ανάχωμα. Ένας από την παρέα του που ανησύχησε και είχε σπεύσει να τον ακολουθήσει με το δικό του όχημα, τον εντόπισε ενώ είχε ακόμη τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο φαρμακείο, όπου προσπάθησαν να του παράσχουν πρώτες βοήθειες ωστόσο η κατάστασή του ήταν ήδη πολύ σοβαρή.

Συγχρόνως είχε ειδοποιηθεί ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Δομοκού, που έφτασε στο φαρμακείο με γιατρούς, αλλά οι προσπάθειες ανάνηψης απέβησαν άκαρπες. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας όπου διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός του.

Η τραγική είδηση έπεσε σαν κεραυνός στο Δήμο Δομοκού, καθώς επρόκειτο για έναν εξαιρετικό άνθρωπο, προκομμένο, γεμάτο ζωή και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει το κακό που συνέβη από τη μία στιγμή στην άλλη.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε και το ΑΤ Δομοκού, που προχώρησε στην παραγγελία διενέργειας νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια που έκοψαν τόσο απότομα το νήμα της ζωής του 50χρονου.

Λαμία

